Prazo do saque emergencial de R$ 1045 vai até dia 31

No próximo dia 31 (quarta-feira) termina o prazo para a solicitação do saque emergencial do FGTS, de R$ 1045. Uma das ações para minimizar o impacto da pandemia, teve a movimentação dos valores encerrada em novembro, mas os prazos foram prolongados para o término do ano. Ao todo, 15 milhões de pessoas podem fazer o pedido.

Como fazer o saque emergencial do FGTS de R$ 1045?

Em suma, caso o trabalhador mude de ideia e decida retirar o dinheiro, ele pode fazer o saque emergencial de R$ 1.045 após solicitar à Caixa Econômica Federal até 31 de dezembro. “Caso o trabalhador queira receber o valor, poderá realizar a solicitação pelo aplicativo FGTS até o dia 31/12/2020. O valor será creditado na poupança social digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem”, informou o banco.

Para receber o FGTS emergencial após o prazo dado de 30 de novembro, é preciso fazer a atualização dos dados cadastrais. Os trabalhadores que ainda não receberam devem, então:

Acessar o aplicativo FGTS; Complementar os dados cadastrais; Por fim, solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital.

Logo em seguida, irá informar o valor e a data de crédito. Porém, não existe uma segunda liberação para aqueles que já receberam os valores ou para aqueles que recusaram informando a Caixa. Os trabalhadores podem entrar em contato nos canais de atendimento, no aplicativo FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento Telefônico Caixa 111, opção 2 ou Internet Banking CAIXA.

Até quando fazer o saque?

O saque emergencial teve definição pela Medida Provisória nº 946, de 7 de abril. É possível consultar o valor e a data do saque no aplicativo do FGTS e no site da Caixa. Bem como através da Central Telefônica da Caixa, pelo número 111, ou pelo Internet Banking. A organização do saque é feita maneira semelhante ao do auxílio emergencial. Com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, de acordo com o mês de aniversário. Assim sendo, todos os créditos em poupança foram feitos até 21 de setembro.

Portanto, todos os trabalhadores que tiveram crédito feito podem movimentar livremente os valores até o final do ano. Entretanto, como a medida foi estabelecida por conta da pandemia e deve cumprir o estado de calamidade pública, que não continuará em 2021, os benefícios emergenciais devem ter fim em 31 de dezembro.

Novas rodadas em 2021

O governo está estudando uma nova rodada do programa de saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2021, que acompanha outras medidas. O Ministério da Economia está montando um plano de medidas que poderão ser acionadas conforme a intensidade das crises sanitárias e econômicas no país, como afirma a Folha, que podem se estender no próximo ano.

Em um cenário inicial, as ações não devem ter impacto nas contas públicas. Assim, os primeiros recursos acionados serão as antecipações do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS e do abono salarial. As iniciativas devem ter execução em fases, enquanto o governo avalia a necessidade de adotar novas ações.

Um membro da equipe econômica afirmou à Folha que há margem de recursos no FGTS para permitir uma nova rodada de retiradas. A medida não comprometeria a sustentabilidade do fundo. Ainda não há definição sobre o formato do programa e valores para os trabalhadores na nova rodada do saque emergencial do FGTS em 2021.

