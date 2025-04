Dólar hoje (16/04): moeda vai a R$ 5,9 com incertezas sobre tarifas dos EUA

Alta do dólar ocorre em um contexto de aumento das vendas no varejo dos EUA

Nesta quarta-feira (16), o dólar comercial opera em alta, cotado a R$ 5,905 na venda, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas sobre a política tarifária dos Estados Unidos. A valorização ocorre apesar das perdas da moeda norte-americana em outros mercados emergentes, sinalizando a preocupação global com as medidas comerciais adotadas por Washington.​

Na terça-feira (15), o dólar à vista fechou em alta de 0,66%, a R$ 5,8909. O movimento atual é impulsionado pelas recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas “recíprocas”, gerando volatilidade e incerteza nos mercados. Investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, previsto para as 14h30 no Economic Club of Chicago, buscando sinais sobre os próximos passos da política monetária americana.​

O Banco Central do Brasil anunciou um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 2 de maio de 2025, como medida para conter a volatilidade no mercado de câmbio.​

No mercado de turismo, o dólar é negociado a R$ 6,128 na venda e R$ 5,948 na compra, refletindo a pressão cambial e a busca por ativos considerados mais seguros.​

A alta do dólar ocorre em um contexto de aumento das vendas no varejo dos EUA, que subiram 1,4% em março, acima das expectativas de 1,3%, indicando uma economia americana mais aquecida e reduzindo as chances de cortes nas taxas de juros pelo Fed.​

Analistas destacam que a combinação de fatores externos, como a política tarifária dos EUA e os dados econômicos positivos, contribui para a valorização do dólar frente ao real, exigindo atenção redobrada dos investidores nos próximos dias.

Tudo de economia no DCI.