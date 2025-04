Dólar hoje (17/04): moeda em alta nesta por tensões comerciais globais

Nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, o dólar comercial abriu em leve alta, refletindo o clima de cautela nos mercados internacionais diante das tensões comerciais globais. Às 9h, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,6963, registrando uma valorização de 0,23% em relação ao fechamento anterior. No acumulado do ano, o dólar apresenta uma queda de 7,81% frente ao real.​

No mercado futuro, o contrato de dólar para abril, o mais negociado na B3, subia 0,25%, sendo cotado a R$ 5,7260 às 17h02.​

O movimento de alta do dólar ocorre em meio à expectativa pelo anúncio de novas tarifas de importação pelos Estados Unidos, o que gera cautela nos mercados internacionais. A moeda americana também se valoriza frente a outras divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano, que são sensíveis às flutuações nos preços das commodities.​

No mercado de turismo, o dólar é negociado entre R$ 5,749 para compra e R$ 5,929 para venda.​

Durante a manhã, o dólar chegou a atingir a mínima de R$ 5,6610, mas reverteu a tendência e alcançou a máxima de R$ 5,7155 antes de estabilizar próximo à abertura. A volatilidade reflete a busca dos investidores por proteção diante das incertezas econômicas globais.​

O Banco Central do Brasil interveio no mercado cambial, vendendo 20.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 2 de maio de 2025, como parte de sua política de gerenciamento da liquidez e estabilidade do mercado.​

A expectativa é que os desdobramentos das políticas comerciais dos Estados Unidos continuem influenciando o comportamento do dólar nos próximos dias, mantendo os investidores atentos às possíveis repercussões no mercado cambial brasileiro.

