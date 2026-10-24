Flávio Bolsonaro chamou Bolsa Família de “bolsa-farelo” e apagou posts antigos

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) apagou publicações antigas nas quais criticava o Bolsa Família e chamava o programa social de “bolsa-farelo”. As mensagens, publicadas entre 2011 e 2014, associavam o benefício à manutenção da pobreza e acusavam o Partido dos Trabalhadores (PT) de utilizar a transferência de renda para conquistar votos.

A exclusão das postagens foi noticiada pelos jornais O Globo e Folha de S.Paulo em 20 de outubro de 2026. Os conteúdos foram publicados originalmente no perfil de Flávio no X, antigo Twitter, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro.

As mensagens voltaram a circular durante a campanha presidencial, em meio à disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição.

O que Flávio Bolsonaro escreveu sobre o Bolsa Família?

Em novembro de 2011, Flávio usou a expressão “bolsa-farelo” para criticar o programa Renda Melhor, criado pelo governo do Rio de Janeiro para complementar a renda de famílias que já recebiam o Bolsa Família.

Na época, a iniciativa previa pagamentos adicionais de até R$ 300 para combater a extrema pobreza. O então deputado estadual afirmou que havia sido o único parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) a votar contra o projeto.

Em uma das publicações, escreveu que havia votado contra a proposta por considerar que ela tinha “caráter clientelista eleitoral”.

As críticas continuaram nos anos seguintes. Em junho de 2013, Flávio afirmou que o PT “perpetua a pobreza com o bolsa-farelo, mantendo as pessoas nessa dependência para não perder seus votos”.

Em outra mensagem, publicada em abril de 2010, ele criticou a troca de votos por benefícios sociais. “Enquanto se trocar voto por cesta básica, bolsa-família e esmola o Brasil não vai para frente”, escreveu, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

O senador também questionou a relação entre o recebimento do Bolsa Família e a taxa de desemprego no país. Em uma publicação de 2014, afirmou que pessoas que recebiam o benefício ou o auxílio-desemprego não procuravam trabalho.

A exclusão dos posts foi identificada a partir de um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, que salvou, em junho de 2026, as publicações feitas por Flávio no X. O material permitiu comparar o conteúdo antigo com as mensagens que continuavam disponíveis no perfil do senador.

Segundo a Folha de S.Paulo, a campanha de Flávio foi procurada para explicar a retirada das mensagens, mas não havia se manife