Pagamento já cai com valor maior

Bolsa Família é antecipado em outubro; veja calendário e quem recebe

Bolsa Família é antecipado em outubro; veja calendário e quem recebe

O pagamento do Bolsa Família de outubro foi antecipado e todos os beneficiários terão acesso ao dinheiro até quarta-feira (21). A mudança concentra os depósitos em três dias, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS), e altera o cronograma que inicialmente se estenderia até o fim do mês.

A antecipação também está prevista para novembro e dezembro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a medida foi adotada como prevenção aos possíveis efeitos do fenômeno El Niño, que pode provocar períodos de seca e chuvas intensas em diferentes regiões do país. [1]

Calendário do Bolsa Família de outubro

Os pagamentos começaram nesta segunda-feira (19) e serão concluídos na quarta-feira (21). Confira as datas de acordo com o final do NIS:

Final do NIS 1: 19 de outubro (segunda-feira)

Final do NIS 2: 20 de outubro (terça-feira)

Final do NIS 3: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 4: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 5: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 6: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 7: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 8: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 9: 21 de outubro (quarta-feira)

Final do NIS 0: 21 de outubro (quarta-feira)

A mudança vale para os beneficiários de todo o país. Famílias que vivem em municípios com reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública já podem receber no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Qual é o valor do Bolsa Família em outubro?

O benefício mínimo por família aumentou e passou de R$ 600 para R$ 691, após reajuste anunciado em setembro de 2026. O valor final recebido varia conforme a composição familiar e os adicionais aos quais cada beneficiário tem direito.

Entre os pagamentos complementares estão:

Benefício por integrante da família: R$ 164 por pessoa;

Adicional para crianças de até sete anos incompletos: R$ 173;

Adicional para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos: R$ 58.

Os valores dos adicionais dependem das características e da composição de cada família. Por isso, o total depositado pode ser superior ao mínimo garantido pelo programa.

Os beneficiários podem verificar a data de liberação, o valor da parcela e a situação do benefício pelos canais oficiais.

A consulta está disponível nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa. Para esclarecer dúvidas sobre cadastro e regras do programa, o Ministério do Desenvolvimento Social atende pelo telefone 121. Já a Caixa disponibiliza a central de atendimento pelo número 111.

O calendário antecipado de outubro termina em 21 de outubro. A previsão do MDS é manter a concentração dos pagamentos também nos dois meses seguintes, com o objetivo de facilitar o acesso aos recursos diante dos riscos climáticos previstos para o período.