Economia

Horário da corrida de F1 domingo no GP de Singapura 2026 e transmissão

Globo exibe o circuito deste domingo

Escrito por Anny Malagolini
Horário da corrida de F1 domingo no GP de Singapura Foto: arquivo
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Neste domingo, 11 de outubro, ocorre o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, Circuito de Marina Bay. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. Max Verstappen vai largar na pole.

Horário da corrida hoje – Fórmula 1

O GP de Singapura de Fórmula 1 começa às 9h (horário de Brasília) deste domingo, 11 de outubro. No Brasil, a corrida será transmitida ao vivo pela TV Globo, com narração de Everaldo Marques, comentários de Luciano Burti e Mariana Becker, além de reportagens de Marcelo Courrege, direto do circuito de Marina Bay. A prova também poderá ser acompanhada pelo sportv3 e pelo Globoplay.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Grande Prêmio de Singapura de F1

O circuito de Marina Bay, com 5.063 km, é um dos mais exigentes fisicamente do calendário, com sua superfície de rua esburacada, juntamente com condições úmidas, dando aos pilotos muito em que pensar. Com 23 curvas, eles também trabalham muito o volante, na volta de alta velocidade – o estresse físico faz com que percam até 3 kg ao longo de uma corrida.

O local também ostenta algumas das características mais exclusivas de qualquer pista do calendário da F1, incluindo a curva 18, que na verdade vê os pilotos passarem por baixo de uma arquibancada.

Comprimento do circuito: 5.063 km
Número de voltas: 61
Distância da corrida: 308,706 km
Recorde de volta: 1:41.905 – K Magnussen (2018)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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