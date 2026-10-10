Treino classificatório F1: horário e transmissão do GP de Singapura 2026

Classificatório para o GP de Singapura da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Na manhã deste sábado, 10 de outubro, os pilotos voltam à pista para disputar o treino classificatório do Grande Prêmio de Singapura, a 17ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. No Circuito Urbano de Marina Bay, o horário do treino classificatório da F1 hoje é às 10h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo sportv.

Horário treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da F1 hoje começa às 10h (horário de Brasília), diretamente do Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura. A sessão define o grid de largada para a corrida principal de domingo.

A programação deste sábado inclui a corrida sprint, às 6h, e a classificação para o Grande Prêmio, às 10h. O fim de semana tem formato sprint, que reduz o número de treinos livres e acrescenta uma corrida curta ao calendário.

O sportv transmite a programação da Fórmula 1 na TV por assinatura. A F1 TV Pro também oferece cobertura ao vivo das sessões, conforme a disponibilidade do serviço no Brasil.

Sábado (10/10) – Horário treino classificatório F1 hoje

Corrida sprint – 06h

Treino classificatório – 10h

Domingo (11/10) – Horário da corrida da F1

GP de Singapura – 09h

Circuito Urbano de Marina Bay na F1

Localizado na região da baía de Marina, em Singapura, o Circuito Urbano de Marina Bay recebe o Grande Prêmio de Singapura de 2026 entre sexta-feira, 9 de outubro, e domingo, dia 11. A prova principal será disputada no domingo, com largada prevista para as 9h, no horário de Brasília.

O traçado tem 4,927 quilômetros de extensão e a corrida está prevista para 62 voltas. A pista de rua exige precisão dos pilotos por causa das curvas, das barreiras próximas e das condições de calor e umidade. A etapa também é conhecida pela realização da corrida à noite, sob iluminação artificial.

A edição de 2026 marca a estreia da corrida sprint no circuito de Marina Bay. Com isso, os pilotos têm uma programação diferente da habitual: além da sprint e da classificação para o GP, precisam administrar o desgaste dos pneus e o acerto dos carros ao longo de um fim de semana com menos tempo de treino.