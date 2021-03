Bovespa hoje abre em alta sob expectativa de reunião de governo

A Bovespa abriu em leve alta nesta quarta-feira, 24, sob a expectativa do resultado da reunião do presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), além do ministro do Supremo, Luiz Fux e governadores e ministros para debater ações contra a covid-19 e a gestão da pandemia.

Bovespa hoje, 24 de março de 2021

A cobrança do próprio Congresso e também de empresários sobre o presidente pela falta de controle na compra de vacinas e no Plano Nacional de Imunização aumenta dia após dia. Ontem, dia em que, pela primeira vez, o país contabilizou mais de 3 mil mortos em apenas 24 horas, a fala do presidente em cadeia nacional, com informações desencontradas com a realidade da pandemia e das ações tomadas até agora, só ampliou a pressão.

Um dado positivo veio do setor corporativo, com o anúncio do Carrefour Brasil, nesta quarta, da assinatura de acordo para a compra do Grupo Big, pertencente ao Walmart, por R$ 7,5 bilhões. A compra não apenas ampliará, se aprovada pelo Cade, a presença da subsidiária do grupo francês nas regiões Nordeste e Sul do País, onde o grupo tem uma participação mais modesta, como dará margem para a criação de sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia, após três anos da conclusão da operação.

Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa subia de 0,38%, aos 113.687 pontos. O dólar comercial operava com variação positiva de 0,09% a R$ 5,519 na compra e a R$ 5,521 na venda.

Exterior

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam nesta manhã em leve alta, com os investidores aguardando os resultados da produção industrial e da segunda parte do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Já as bolsas asiáticas ainda repercutem o avanço da pandemia pelo mundo e operam em baixa sob a preocupação com a possibilidade de recuperação das economias diante da extensão de lockdows, como na França. Já a Alemanha desistiu, nesta quarta-feira, do plano de reforçar o lockdown durante a Páscoa, em abril, após a medida ter gerado confusão entre a população.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 cai seis pontos-base a 4,64%, o DI para janeiro de 2023 tem queda de 10 pontos-base a 6,39%, o DI para janeiro de 2025 recua 11 pontos-base a 7,89% e o DI para janeiro de 2027 registra variação negativa de 11 pontos-base a 8,41%.