Imposto de Renda 2021: aplicativo indica pagamento sobre investimentos

Na declaração do Imposto de Renda 2021, o contribuinte pode contar com soluções tecnológicas para facilitar o procedimento. Uma delas é o aplicativo DeclareFacil, no qual o cidadão pode verificar os impostos devidos sobre sobre aplicações financeiras. O qual faz parte da startup de mesmo nome que tem plataformas para emissão do carnê-leão e de declaração do tributo.

Como declarar o Imposto de Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras?

Para declarar o Imposto de Renda Retido na Fonte 2021 (IRRF) de investimentos o cidadão pode usar o aplicativo DeclareFacil. Na plataforma, basta inserir o preço de compra de um ativo financeiro, os custos da aquisição e o preço da venda. Ao fim do processo, será possível verificar quanto deve de impostos.

Em seguida, o aplicativo disponibiliza a opção de que a pessoa emita o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que é usado para pagar os tributos devidos à Receita Federal.

Contribuinte pode receber alerta para pagar Darf

Nesse sentido, contribuintes que tenham lucro acima de R$ 20 mil em investimentos com ações devem pagar o Darf mensalmente. Em negociações de day trade, em que há compra e venda dos papéis no mesmo dia, também há desconto do imposto de renda nos rendimentos.

No aplicativo, DeclareFacil é possível programar alertas para pagamento da Darf. Nota-se que, ao atrasar esse pagamento, há juros diários com referência da taxa Selic, além de multa limitada a 20%.

Imposto de Renda 2021 no DeclareFacil

A plataforma DeclareFacil teve início em 2014, com o lançamento de ferramenta que conectava contribuintes e contadores cadastrados.

Para realizar o Imposto de Renda 2021 nesse ambiente, é preciso primeiro responder a um questionário para verificar se a plataforma será útil para a situação do contribuinte. Então, os próximos passos são fazer um cadastro, efetuar o login e iniciar o preenchimento da declaração. Para finalizar, a orientação é escolher o modelo de tributação e transmitir o documento.

