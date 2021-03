12 dicas para preencher a declaração do IR e não cair na malha fina

Você já está preparando sua declaração do IR 2021? Vale a pena ter mais atenção na hora de levantar e lançar as informações para evitar cair na malha fina. Antes de mais nada, saiba que a Receita Federal já tem muitos de seus dados e poderá cruzá-los com os que você informar na declaração.

Deixar de informar rendimentos é malha fina na certa. Se houver alguma divergência, pode ser até de centavos, a declaração fica retida “em malha fina”. Quer dizer, para uma conferência mais detalhada do Leão. E ter a declaração analisada sob uma lupa não convém a ninguém.

Declaração do IR 2021

A partir deste ano, você poderá ser avisado sobre qual foi o problema encontrado na declaração. Para isso, terá de informar na própria o seu e-mail ou celular para que a Receita entre em contato.

Ao saber qual foi esse problema, se você concordar que houve erro, poderá retificar a declaração. Na declaração retificadora você informará os dados corretos. Tudo é feito pela internet e um novo número de entrega é gerado.

Mas se tiver certeza de que os dados que declarou estão corretos e tem como provar, você poderá prestar novos esclarecimentos à Receita Federal. No caso, terá de agendar um atendimento presencial, a partir do próximo ano, em uma de suas unidades.

Quando a declaração cai em malha fina?

O principal motivo que leva a declaração a ficar enroscada em malha fina é deixar de informar algum rendimento recebido em 2020. Ao longo do ano, as empresas enviam informações de pagamentos feitos a seu CPF.

Por isso, o Leão tem como checar automaticamente se você omitiu algum rendimento que recebeu. Até erro de centavos dará dor de cabeça. Tanto a maior como a menor, a declaração vai para a malha fina.

O segundo maior risco de ser pego em malha fina é usar indevidamente deduções do imposto.

Por exemplo, gastos com médicos, dentistas podem ser usados para reduzir o imposto. Só que tem gente que lança despesas falsas com profissionais da saúde para ter uma tributação menor.

Mas saiba que a Receita recebe desses profissionais o CPF de quem pagou pelos serviços. Portanto, se o seu não estiver nessa lista, sua declaração é alvo certo para a malha.

Tem gente também que lança depósitos em planos de previdência PGBL sem que na realidade tenha essa aplicação. No cadastro da Receita consta nome e CPF dos investidores em PGBL. Esses, de fato, poderão usar as contribuições para reduzir em até 12% a sua renda bruta.

Dicas de como preencher a declaração do Imposto de Renda

1 – Declare todos os rendimentos tributáveis recebidos em 2020. Os mais comuns são: salário, pró-labore, aposentadoria, aluguel, resgate de plano de previdência e pensão alimentícia.

2 – Quando a declaração for conjunta, inclua sempre o rendimento recebido pelo marido ou pela mulher.

3 – Também inclua sempre o rendimento recebido por dependente que constar em sua declaração.

4 – Sobre seu 13º houve cobrança de imposto na fonte. Mas esse desconto não poderá ser compensado na declaração. Por isso, não some esse imposto ao que foi retido do salário, aposentadoria ou outro ganho. Esse desconto será lançado em espaço à parte na declaração.

5 – Não faça a dedução das contribuições a planos de previdência do tipo VGBL. A legislação permite o abatimento de até 12% do rendimento tributável só do PGBL.

6 – Não declare doações a qualquer entidade assistencial. A Receita tem uma lista das entidades autorizadas. Elas são ligadas a projetos sociais vinculados a fundos do Idoso ou ao Estatuto da Criança e Adolescente.

7 – Não deixe de declarar o lucro na venda de imóvel

8 – Não deixe de declarar os resultados com a compra ou venda de ações, perdas ou ganhos.

9 – Não declare despesas com planos de saúde de dependentes que não foram incluídos na declaração.

10 – Não inclua como dependentes pais que tiveram rendimentos superiores a R$ 22.847,76 em 2020. Eles não podem ser considerados dependentes.

11 – Não inclua prêmios de loterias e de planos de capitalização como rendimentos tributáveis. Eles devem ser declarados como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.

12- Não use ponto no lugar de vírgula

Ao ter cuidado com esses pontos na declaração, dificilmente ela ficará retida em malha fina.