Qual o prazo para entrega do Imposto de Renda 2022

Os contribuintes já podem conferir quais são as regras estabelecidas para fazer a declaração do Imposto de Renda de forma correta. Isso porque a Receita Federal já liberou o calendário completo com o prazo para entrega do Imposto de Renda 2022, bem como, as datas em que serão pagas as restituições para aqueles que possuem o direito de receber. Sendo assim, veja a seguir tudo o que se sabe sobre o Imposto de Renda deste ano.

Prazo para entrega do imposto de renda 2022

O prazo para entrega do Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para 31 de maio de 2022, até às 23h59. Quem entregar fora do prazo terá que pagar multa de R$ 165,74, conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB nº 2.065/2022 é de A cobrança máxima deve corresponder a 20% do Imposto sobre a Renda devido.

Acesso o site https://www.gov.br/pt-br/servicos/declarar-meu-imposto-de-renda para declarar o imposto de renda.

As regras do Imposto de Renda 2022 estabelecem que estão obrigados a fazer o envio da declaração todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis no ano passado, cujo valor esteja acima de R$ R$ 28.559,70.

Para confirmar se atendem a esse requisito, os contribuintes devem ainda estar atentos a um detalhe: o auxílio emergencial está entre os rendimentos considerados tributáveis. Então, se o contribuinte tiver recebido salário e o auxílio emergencial e a soma desses rendimentos ultrapassar o limite permitido para 2022, é necessário apresentar declaração de IR.

O mesmo vale para aqueles que executam atividade rural quando o valor ficar acima de R$142.798,50. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil também deve fazer a declaração em 2022.

A Receita Federal também estabeleceu como regra que, para constarem na declaração, todos os dependentes deverão estar inscritos no CPF (Cadastro de Pessoa Física). Quanto às deduções, fica determinado que as despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50, além disso, o limite de dedução do desconto simplificado de R$ 16.754,34.

Por sua vez, as deduções com dependentes em 2022 estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente. Também há novidades para este ano: os contribuintes poderão pagar o imposto devido por meio do Pix, que se trata de uma ferramenta de pagamentos instantânea que foi criada pelo Banco Central.

As outras opções de crédito em contas correntes e poupanças seguem valendo. Assim, quem tem imposto a pagar poderá parcelar em até oito vezes. A restituição do imposto também poderá ser recebida por meio do Pix, o que facilitará a transação.

Como ficou a tabela do Imposto de Renda para 2022?

Quando vou receber a restituição do IR?

Neste ano, a restituição continuará a ser dividida em cinco grupos mensais e será disponibilizada aos contribuintes até 30 de setembro. Desta forma, confira a seguir quando você vai receber sua restituição se cumprir com o prazo para entrega do imposto de renda 2022 e a declaração estiver em ordem:

1º lote – 31 de maio de 2022

2º lote – 30 de junho de 2022

3º lote – 29 de julho de 2022

4º lote – 31 de agosto de 2022

5º lote – 30 de setembro de 2022

O pagamento da restituição é feito pela Receita Federal diretamente na sua conta informada durante o preenchimento da declaração do IR, observando os grupos com prioridade no recebimento que são idosos; pessoas com deficiência; pessoas doenças graves e professores.