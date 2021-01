Calendário INSS: veja as datas de pagamentos de janeiro de 2021

Segundo o calendário de janeiro do INSS de 2021, os pagamentos referentes a este mês devem se iniciar em 25 de janeiro. Aqueles que recebem até um salário mínimo, portanto, devem receber antes. O dia do pagamento varia conforme o número final do benefício. Confira o calendário deste mês para benefícios de segurados do INSS:

Calendário INSS de janeiro de 2021

Também é possível consultar essas datas no site ou aplicativo Meu INSS. Assim como verificar os valores dos benefícios devidos. Portanto, é preciso fazer login na plataforma. É possível ainda baixar o calendário do INSS de 2020, ao clicar em “Calendário de Pagamento” na página inicial.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Benefícios de até um salário mínimo

Os segurados que recebem até um salário mínimo recebem os pagamentos antes. Assim, os pagamentos referentes a janeiro serão feitos entre janeiro (dos números finais 1 a 5) e início de fevereiro. Dessa maneira, confira o calendário do INSS de janeiro de 2021:

Final 1: benefícios serão pagos no dia 25 de janeiro;

Final 2: benefícios serão pagos no dia 26 de janeiro;

Número final 3: benefícios serão pagos no dia 27 de janeiro;

Final 4: benefícios serão pagos no dia 28 de janeiro;

Final 5: benefícios serão pagos no dia 29 de janeiro;

Número final 6: benefícios serão pagos no dia 1 de fevereiro;

Final 7: benefícios serão pagos no dia 2 de fevereiro;

Final 8: benefícios serão pagos no dia 3 de fevereiro;

Número final 9: benefícios serão pagos no dia 4 de fevereiro;

Final 0: benefícios serão pagos no dia 5 de fevereiro.

Benefícios acima de um salário mínimo

Entretanto, aqueles que recebem mais de um salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro. Confira as datas:

Final 1 e 6: benefícios serão pagos no dia 1 de fevereiro;

Final 2 e 7: benefícios serão pagos no dia 2 de fevereiro;

Número final 3 e 8: benefícios serão pagos no dia 3 de fevereiro;

Final 4 e 9: benefícios serão pagos no dia 4 de fevereiro;

Final 5 e 0: benefícios serão pagos no dia 5 de fevereiro;

Onde encontrar o número final?

Para saber o dia correto do pagamento, conforme o calendário do INSS de 2021, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

Reajuste de benefícios

O novo valor do salário mínimo para 2021, de R$ 1.100, afeta diretamente no piso e o teto de benefícios, trazendo mudanças na aposentadoria, pensões e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, os valores do abono do PIS/PASEP, pagos aos trabalhadores das iniciativas privadas e servidores com renda mensal de até dois salários mínimos, e o valor mínimo do seguro-desemprego.

No caso dos benefícios do INSS, os valores máximos e mínimos atrasados podem levar o segurado à Justiça contra a Previdência sem a necessidade de um advogado, através de uma ação no Juizado Especial Federal. Assim, segundo o jornal Agora São Paulo, ações de até 60 salários mínimos não precisam de um defensor. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também sofre alteração no salário mínimo, mudando o critério de renda para solicitar o benefício. Dessa maneira, o grupo familiar deve ter a renda per capita de R$ 275.

Leia também:

Pente-fino do INSS: o que fazer ao receber a notificação?

Benefício do INSS não depositado? Saiba o que fazer