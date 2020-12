CNIS: veja como consultar e atualizar dados de cadastro do INSS

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) se trata de um extrato que inclui informações sobre as contribuições ao INSS do segurado em questão. É importante apresentá-lo para ter acesso a aposentadoria e a outros benefícios pagos pelo órgão.

O documento serve como base para o INSS verificar se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado. Por isso, é recomendado observar se as informações estão corretas, ao comparar com registros na carteira de trabalho, por exemplo. Afinal, não é o segurado que lança os dados no Cnis, mas sim o próprio INSS.

Dentre os dados, estão descritos o nome do empregador, o período trabalhado, o salário recebido e as contribuições feitas em Guia da Previdência Social (GPS), seja por conta própria ou como prestador de serviço.

Como consultar o Cnis?

É possível tirar o extrato do Cnis pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:

Fazer login do site ou aplicativo Meu INSS; Clicar em “Do que você precisa?”; Procurar por “extrato de contribuição” e selecionar o serviço; Por fim, para tirar o extrato do Cnis basta clicar em “Baixar PDF”.

Como atualizar o cadastro?

No caso do segurado encontrar alguma informação errada no Cnis, a atualização não poderá ser feita de maneira imediata. A mesma pode ocorrer durante o período de análise para concessão do benefício, etapa em que se faz uma verificação dos dados.

Sendo assim, o cidadão pode reunir documentos que comprovem a informação errada no cadastro. O que pode incluir itens como a carteira de trabalho, contratos, holerites e extratos do FGTS. É importante garantir a atualização, pois dados errados na contribuição podem ter como consequência o valor da aposentadoria mais baixo do que o devido, por exemplo.

