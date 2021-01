INSS 2021: pagamento começa hoje; veja como sacar

Nesta segunda-feira (25), estão liberados os pagamentos de benefícios aos segurados do INSS 2021. Os pagamentos são realizados de acordo com o valor, acima ou abaixo de um salário mínimo, e conforme o número final do benefício. Hoje, então, os valores serão liberados para o final 1.

Os segurados que recebem até um salário mínimo recebem os valores antes. Assim, os pagamentos do INSS 2021 referentes a janeiro serão feitos entre janeiro (dos números finais 1 a 5) e início de fevereiro. Os pagamentos seguirão durante a semana, e o próximo deve acontecer no dia 26 para o número final 2. Já para quem recebe mais de um salário mínimo, o pagamento referente a janeiro deve acontecer entre os dias 1 e 5 de fevereiro.

Calendário INSS 2021

De acordo com o INSS, o calendário de pagamentos do INSS 2021 foi feito da mesma forma que nos anos anteriores. Também é possível consultar essas datas no site ou aplicativo Meu INSS. Assim como verificar os valores dos benefícios devidos. Portanto, é preciso fazer login na plataforma. É possível ainda baixar o calendário do INSS de 2020, ao clicar em “Calendário de Pagamento” na página inicial.

Onde encontrar o número final?

Para saber o dia correto do pagamento, conforme o calendário do INSS de 2021, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

Quais benefícios recebem o pagamento?

As datas são referentes a todos os benefícios do INSS, divididos somente entre os valores acima e abaixo de um salário mínimo e número final do benefício. Ou seja, aposentadorias, auxílios e outros. Atualmente, são cerca de 35 milhões de brasileiros que possuem direito a benefícios do INSS no Brasil.

