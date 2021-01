Reajuste: aposentadorias e pensões terão novo valor a partir de 2021

Aposentados e pensionistas devem ter reajuste no valor dos benefícios neste ano. Com reajuste do salário mínimo, anunciado no dia 30 de dezembro e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, os valores da aposentadoria e pensões contam com base de cálculo que considera a inflação. Confira as mudanças:

Como será o reajuste de aposentadorias e pensões

Segundo o Valor Investe, cerca de 70% dos beneficiários da Previdência recebem um salário mínimo. Assim, os aposentados que recebiam os valores no piso salarial, valor mínimo, terão um reajuste para o valor vigente, de R$ 1.045 para R$ 1.100. Isso porque os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são pagos tendo como base o piso salarial nacional.

Por outro lado, os segurados que ganham mais que um salário mínimo devem contar com uma regra diferente para o reajuste dos valores da aposentadoria e pensões, que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como base de cálculo. Para o reajuste do salário mínimo, foi usado o INPC de 5,26%. Dessa maneira, o teto dos benefícios, ou seja, o valor máximo pode alcançar R$ 6.351.

Reajuste salarial

Apesar disso, o valor não apresenta nenhum ganho real. O valor foi reajustado conforme a inflação. Em suma, o salário mínimo de 2021 considera apenas a projeção do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Ou seja, o mínimo subiria apenas para repor a inflação, sem aumento real. Para o reajuste, o governo usou uma previsão de alta de 5,26% para o INPC.

O valor do salário mínimo afeta diretamente no piso e o teto de benefícios, trazendo mudanças na aposentadoria, pensões e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, os valores do abono do PIS/PASEP, pagos aos trabalhadores das iniciativas privadas e servidores com renda mensal de até dois salários mínimos, e o valor mínimo do seguro-desemprego.

