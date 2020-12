Segurado pode marcar perícia médica para auxílio-doença até 16/01

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) definiu prazo até 16 de janeiro de 2021 para segurados que precisam marcar perícia médica para receber o auxílio doença. O período vale para quem fez o pedido a partir de fevereiro e não conseguiu passar por perícia. Bem como, para pessoas que pediram o adiantamento do benefício e tiveram a solicitação indeferida.

A regra está no edital número 5, publicado no dia 16 de dezembro. O mesmo dá o prazo de 30 dias para esse público marcar a perícia médica. Ao cumprir o período, o segurado tem direito a pegar os valores retroativos relacionados à data de início que realizou o pedido.

Nesse sentido, a perícia médica pode ser agendada através do telefone 135 pelo aplicativo Meu INSS.

Auxílio-doença sem perícia na pandemia

Com o fechamento de agências do INSS durante parte da pandemia da Covid-19, o órgão passou a aceitar pedidos de auxílio-doença sem a realização do procedimento. O adiantamento do benefício foi feito com a apresentação de atestado médico, enviado por meio de solicitação no aplicativo Meu INSS.

Quem teve o pedido aprovado, recebeu adiantamento do valor de um salário mínimo, R$ 1.045. Ao passo que, para quem deveria receber valores maiores que esse, a diferença começou a ser paga em outubro.

Então, quem não teve o pedido negado pode marcar a perícia médica até dia 16 de janeiro para receber os valores devidos, caso seja aprovado.

Passo a passo para marcar perícia médica do INSS

Por fim, veja passo a passo para marcar perícia médica pelo site ou aplicativo do Meu INSS

Faça login no site ou aplicativo Meu INSS; Clique na opção “Do que você precisa?” e pesquise por “Agendar Perícia”; Escolha o item “Perícia Inicial” se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” caso já esteja em benefício; Aperte em “Atualizar”; Confira os dados de contato e clique em “Avançar”; Para finalizar, insira os dados solicitados.

