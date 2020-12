SP tem 70 agências do INSS fechadas; veja alternativas

Em São Paulo, há 70 agências do INSS fechadas, o que representa 29% das 239 unidades existentes no estado. Ao passo que, na capital há cinco postos fechados, são 25 no total. A situação ocorre em meio a pandemia do novo coronavírus.

Nesse sentido, 17% dos servidores do INSS fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, os quais estão trabalhando em casa. Já na capital, esse percentual sobe para 20%. A falta de pessoal impacta na decisão de manter agências fechadas.

Diante disso, a recomendação é usar os canais remotos do instituto quando for necessário. Há o aplicativo ou site Meu INSS e o telefone 135.

Como acessar o aplicativo Meu INSS?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A plataforma Meu INSS oferece mais de 90 serviços do órgão, podendo ser realizados pelo próprio celular, sem a necessidade de comparecer à agência do INSS. É possível baixar o Meu INSS na loja de aplicativos de seu celular.

Para acessar o aplicativo, é preciso efetuar um cadastro informando dados como CPF, nome completo, data de nascimento. Bem como, responder algumas perguntas sobre a inscrição no INSS. Para concluir a orientação é criar uma senha de no mínimo oito dígitos.

Outra opção é obter uma senha provisória por meio do site do banco em que tem conta. As seguintes instituições que oferecem isso: Banco do Brasil, Banese, Banrisul, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Sicoob.

Como solicitar benefícios no aplicativo?

Benefícios podem ser solicitados pelo aplicativo Meu INSS, em vários casos o procedimento é concluído totalmente de forma digital, sem precisar ir à agência do INSS. Pode-se solicitar por exemplo, aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte.

Veja o passo a passo de como solicitar benefícios do INSS

Acesse o portal ou aplicativo Meu INSS; Faça login; Depois, escolha a opção “Agendamentos/Requerimentos”; No fim da página clique em “novo requerimento”, Em seguida, no campo de pesquisa digite o qual é o benefício e selecione o serviço; Aperte em “Atualizar”; Então, verifique se os dados de contato estão corretos e clique em “Avançar” Preencha os dados solicitados e conclua o pedido.

Com informações do jornal Agora São Paulo

Leia também: