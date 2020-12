Veja passo a passo de como gerar o DAS MEI e os valores para 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O microempreendedor individual (MEI) deve pagar mensalmente a sua guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Que se trata de uma forma de recolhimento de impostos. É possível gerar o DAS MEI pela internet, ao passo que os valores para 2021 devem aumentar.

Valores do DAS MEI em 2021

Nota-se que a DAS tem um valor fixo para o microempreendedor. Seu valor muda de acordo com a área de atuação do negócio. Veja os impostos que podem estar inclusos na contribuição mensal:

Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Sendo assim, o valor do ICMS é de R$ 1, já do ISS é de R$ 5,00. Ao passo que, para a contribuição para o INSS equivale a 5% do salário mínimo vigente. Atualmente isso resulta em R$ 52,25. Mas caso o salário mínimo de R$ 1.088 para 2021 seja aprovado, essa quantia passará a ser de R$ 54,4.

Então, veja quais devem ser os valores totais da DAS MEI em 2021 para cada segmento:

Comércio ou Indústria: R$ 55,4

Prestação de Serviços: R$ 59,4

Comércio e Serviços juntos: R$ 60,4

Passo a passo para gerar DAS MEI

Para gerar o boleto de pagamento da DAS MEI é preciso acessar o Portal do Empreendedor, canal oficial dos microempreendedores. Nota-se que o portal está com visualização e endereço novos desde o início do mês. Agora está integrado ao projeto do Portal gov.br, que unifica os canais digitais do governo federal.

Veja o passo a passo para gerar o DAS MEI:

Acesse o Portal do Empreendedor; Clique na seção “Já sou MEI”; Aperte no item “Pagamento de Contribuição Mensal”; Clique em “Boleto de Pagamento” e então ocorrerá o redirecionamento para página da Receita Federal; Informe o CNPJ e clique em “Continuar”; Clique no item “Emitir Guia de Pagamento (DAS)”; Informe o ano em questão; Escolha o mês que deseja pagar e clique em “Apurar/Gerar DAS”; Por fim, você terá a opção de imprimir e visualizar o PDF com o boleto da DAS MEI.

Além de gerar o boleto para pagar DAS MEI, também é possível optar por pagamento online e débito automático.

