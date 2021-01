Novo Bolsa Família: veja como fica o programa em 2021

Além da ampliação de prazos para saque e recebimento por conta digital, o novo Bolsa Família pode contar valores maiores em 2021. Bem como, com fim dos pagamentos do auxílio emergencial, o programa voltou aos seus valores originais. E também conta com uma fila de espera.

Em 2020, o governo formulou a criação de um substituto para o Bolsa Família. Tratava-se do Renda Cidadã, que também recebeu o nome de Renda Brasil. A proposta, porém, não avançou e houveram divergências sobre as fontes de recursos para bancar as mudanças.

Novo Bolsa Família em 2021

Onyx Lorenzoni (DEM-RS), ministro da Cidadania, afirmou em entrevista à Jovem Pan, que o novo Bolsa Família deve ser lançado até o fim de janeiro. A expectativa é que a média das parcelas mensais fiquem acima dos R$ 200. Atualmente o tíquete médio é de R$ 190 mensais.

Além disso, também se propõe o lançamento de um programa de microcrédito digital produtivo, que pode oferecer empréstimos a cerca de 26 milhões de pessoas que não constavam em cadastros anteriores, os chamados “invisiveis”.

De acordo com Lorenzoni, a pasta aguarda autorização do presidente Jair Bolsonaro para lançar o programa nos novos moldes. Ao passo que, as alterações foram enviadas à Casa Civil, para análise dos demais ministérios envolvidos no assunto.

Em entrevista à Rádio CNN o ministro disse que: “Cinco milhões de famílias ganham em torno de R$ 80 por mês. Esse valor vai aumentar. Estamos trabalhando para todos que estão no Bolsa e queremos que supere a marca de R$ 200 por mês para todos, corrigindo as deformidades que tem o programa”.

Afirmou ainda que as duas propostas devem impactar até 40 milhões de pessoas. Ao passo que, em fevereiro 14,3 milhões de famílias devem receber valores do Bolsa Família.

Valores do programa

Os valores do Bolsa Família variam de acordo com a situação de cada grupo. Atualmente, para famílias em situação de extrema pobreza o pagamento é de R$ 89 por mês. Mas a quantia pode variar caso a família tenha gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nesses casos, o valor de cada benefício é de R$ 41 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. Então, o benefício máximo é de R$ 205.

Já as famílias com adolescentes de 16 e 17 anos podem acumular até dois benefícios de R$ 48, com o total máximo de R$ 96.

Saque do benefício

Além das esperadas mudanças para o novo Bolsa Família, o programa já conta com um novo prazo para saque. São 270 dias para sacar o dinheiro em espécie, anteriormente o prazo era de 90 dias. A decisão foi publicada em forma de portaria no mês de dezembro de 2020.

Ademais, a forma dos depósitos do benefício também estão modificadas. Desde dezembro, a Caixa Econômica Federal tem migrado os pagamentos do Bolsa Família para a poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Com a novidade, os beneficiários poderão movimentar o dinheiro pelo aplicativo e podem continuar sacando valores com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. As migrações finalizam no mês de março.

Calendário de pagamentos

Como dito, o calendário Bolsa Família em 2021 já teve início. Cidadãos devem receber até o dia 29 de janeiro, o primeiro pagamento após o fim do auxílio emergencial. Esse programa pagou ao grupo nove parcelas no total, sendo cinco de R$ 600 e outras quatro de R$ 300.

Os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. E os beneficiários recebem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), sem considerar o dígito verificador, que vem após o traço. Veja os depósitos para o mês de janeiro:

18 de janeiro: NIS de final 1

19 de janeiro: NIS de final 2

20 de janeiro: NIS de final 3

21 de janeiro: NIS de final 4

22 de janeiro: NIS de final 5

25 de janeiro: NIS de final 6

26 de janeiro: NIS de final 7

27 de janeiro: NIS de final 8

28 de janeiro: NIS de final 9

29 de janeiro: NIS de final 0

