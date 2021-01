Confira o passo a passo para consultar saldo do Bolsa Família

Famílias contempladas pelo programa Bolsa Família, tem acesso a pagamentos mensais e recebem de acordo com o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Antes de sacar o dinheiro, é possível consultar o saldo do Bolsa Família pela internet. A verificação é feita pelo site da Caixa Econômica Federal, por meio do sistema de consulta pública.

Outra opção é verificar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem. Afinal, até o mês de março, todos os beneficiários passarão a receber seus pagamentos em poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo, o qual se trata do mesmo usado para o auxílio emergencial.

O Bolsa Família promove transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Mais de 14 milhões de famílias recebem o benefício, que tem como finalidade garantir o direito à alimentação, acesso à educação e à saúde.

Passo a passo para ver saldo do Bolsa Família

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como dito, para consultar o saldo do Bolsa Família é preciso acessar o site da Caixa. Veja o passo a passo:

Acesse o site de Consulta Pública Bolsa Família, sistema da Caixa Econômica Federal; Clique na opção de “Consulta benefícios por família”; Então aparecerá um formulário, nele se deve digitar o número de CPF do responsável familiar ou o número do NIS; Ao fazer isso, o nome do responsável familiar vai aparecer no campo correspondente; Aperte no nome e na próxima página será possível ver o saldo do Bolsa Família e os valores que já foram sacados.

É possível consultar saldo no aplicativo Caixa Tem

Em seguida, mais uma maneira de consultar o saldo do Bolsa Família usando a internet é através do aplicativo Caixa Tem. O banco começou em dezembro de 2020 a migração dos pagamentos para contas digitais que podem ser acessadas nessa plataforma. Beneficiários com NIS de final 0 e 9 já receberam desta maneira, para os restantes a mudança ocorre até março deste ano.

Ao começar a receber o benefício dessa forma é preciso fazer login no Caixa Tem, com número de CPF e senha. Depois, basta clicar em “Mostrar Saldo” na parte superior e será possível ver a quantia disponível. Para mais detalhes, pode-se clicar na opção de “Extrato”.

Calendário de Pagamentos

Além de ver o saldo do Bolsa Família, é importante ficar atento ao calendário de pagamentos do programa. Os quais ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do número final do NIS, sem considerar o dígito verificador. Por isso, caso verifique que está sem saldo, observe se o seu dia de pagamento já chegou.

Veja as datas de pagamentos para o mês de janeiro de 2021:

18 de janeiro: NIS de final 1

19 de janeiro: NIS de final 2

20 de janeiro: NIS de final 3

21 de janeiro: NIS de final 4

22 de janeiro: NIS de final 5

25 de janeiro: NIS de final 6

26 de janeiro: NIS de final 7

27 de janeiro: NIS de final 8

28 de janeiro: NIS de final 9

29 de janeiro: NIS de final 0

Cadastro no programa é pelo CadÚnico

Para participar do Bolsa Família é preciso ter inscrição do Cadastro Único, sistema usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios.

O cadastro ocorre por meio de visitas promovidas por municípios a famílias de baixa renda. Ou ainda um membro da família pode realizar a inscrição em um Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Podem se cadastrar famílias pobres e extremamente pobres. Sendo assim, com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos.

Além da inscrição no CadÚnico, é preciso atender às regras do Bolsa Família. Ao passo que a concessão do benefício também depende da quantidade de famílias que já foram atendidas no município, bem como do limite de orçamento do governo federal para o programa.

Leia também: