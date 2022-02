Serviços públicos devem ter horários alterados no feriado de Carnaval - Foto: Agência Brasil

Os bancos vão abrir no Carnaval 2022? O que abre e fecha no Brasil

Os bancos vão abrir no Carnaval 2022? O que abre e fecha no Brasil

Com o anúncio de que grande parte do Brasil não terá folia em fevereiro, veja o que abre e fecha nas repartições público e se o os bancos vão abrir no Carnaval 2022 em São Paulo e demais estados brasileiros, além dos Correios, INSS e shoppings.

Terça de Carnaval é feriado nacional? Veja como fica a folga

Os bancos vão abrir no Carnaval 2022?

Os bancos não terão expediente durante feriado de Carnaval em 2022, entre os dias 28 de fevereiro e 1 de março, segunda e terça de Carnaval, informou a Febabran (Federação Brasileira de Bancos).

De acordo com a federação, embora muitos municípios e estados tenham revogado as festas deste ano, o calendário de feriados bancários está mantido, portanto não haverá atendimento do público.

Já na quarta-feira de cinzas (02/03) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Como ficam as contas que vencem no Carnaval

A boa notícia ao contribuinte é que as contas de consumo que vencem no carnaval, como água, energia, e telefone, poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (02). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Funcionamento dos shoppings

Os shoppings funcionarão durante o Carnaval de 2022, mas com horário reduzido na terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, e horário normal no sábado, domingo e segunda, informa a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

Sábado: 10h às 22h.

Domingo: 14h às 20h, com a praça de alimentação podendo operar até às 23h.

Segunda-feira: das 10 horas às 22 horas.

Terça-feira: 14h às 20h e na quarta-feira de cinzas será das 12h às 22h, podendo iniciar as operações a partir das 10h.

Quarta-feira: 12h às 22h.

INSS vai abrir no carnaval 2022?

As agências do INSS estarão fechadas para o atendimento ao público em todo Brasil na segunda-feira e na terça-feira, dias 28 de fevereiro e 1 de março. Os beneficiários poderão voltar ao instituto na quarta- feira, a partir das 14 horas.

Quem precisar tirar dúvidas, poderá ligar na central de atendimento 135, que funcionará normalmente nestes dias, das 7h às 22h, horário de Brasília.

Correios ficarão fechados no Carnaval 2022

Os Correios não vão abrir na na segunda-feira e na terça-feira. As atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 2 de março, mas só após o 12h.