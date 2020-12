Próximo pagamento do PIS/PASEP será em janeiro; veja o calendário

Com o último pagamento do PIS deste ano realizado nesta terça-feira (15), trabalhadores que não são correntistas da Caixa e não tiveram o pagamento antecipado em junho devem receber próximo pagamento apenas em 19 de janeiro de 2021. O pagamento será feito para o PIS/PASEP, então, para os aniversariantes de janeiro e fevereiro ou número final de inscrição 5. Confira os calendários de pagamentos:

Calendário de pagamentos do PIS

Na última semana, então, trabalhadores de carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 do Programa de Integração Social (PIS) na conta poupança social digital. Nesta semana, portanto, o último pagamento do PIS/PASEP segundo o calendário foi para trabalhadores que nasceram em dezembro, e os demais serão feitos até março do próximo ano, seguindo o calendário de pagamentos. Assim, confira o calendário:

Nascidos em novembro receberão o pagamento a partir de 17 de novembro de 2020.

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 17 de março de 2021.

Aqueles nascidos em junho, então, receberão o pagamento a partir de 17 de março de 2021.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário de pagamentos do PASEP

Final de inscrição 0: receberam a partir de 16 de julho de 2020;

Final de inscrição 1: receberam a partir de 18 de agosto de 2020;

Número final de inscrição 2: receberam a partir de 15 de setembro de 2020;

Final de inscrição 3: receberam a partir de 14 de outubro de 2020;

Final de inscrição 4: receberão a partir de 17 de novembro de 2020;

Número final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

Leia também:

Quem tem direito ao PIS/Pasep? Conheça as regras

Saque retroativo PIS/Pasep: quem tem direito aos R$ 1.760?