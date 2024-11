Para quanto vai o salário mínimo em 2025?

O salário mínimo no Brasil é um indicador econômico fundamental, influenciando diretamente a renda de milhões de trabalhadores e beneficiários de programas sociais. Para 2025, projeta-se um aumento significativo nesse valor, refletindo a política de valorização adotada pelo governo federal.

Projeção do Salário Mínimo em 2025

Conforme a proposta orçamentária para o ano que vem, o salário mínimo em 2024 deverá ser reajustado para R$ 1.509, representando um incremento de R$ 97 em relação ao valor atual de R$ 1.412. Esse ajuste corresponde a um aumento de 6,87%.

Para chegar nesse valor é levado em consideração a inflação e o crescimento do PIB.

Diversos benefícios sociais e previdenciários são diretamente influenciados pelo valor do salário mínimo, incluindo aposentadorias e pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O Seguro-Desemprego e Abono Salarial (PIS/Pasep) também têm como base o salário mínimo.

Histórico do Salário Mínimo

Nos últimos anos, o salário mínimo brasileiro tem passado por reajustes anuais, visando manter o poder de compra dos trabalhadores e acompanhar a inflação. Em 2024, o valor foi fixado em R$ 1.412, representando um aumento de 6,97% em relação ao ano anterior.

1994* – R$ 64,79

1995 – R$ 100 (aumento de 42,8%)

1996 – R$ 112 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 22,4%)

1997 – R$ 120 (aumento de 7,1%; inflação do ano anterior: 9,5%)

1998 – R$ 130 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 5,2%)

1999 – R$ 136 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 1,6%)

2000 – R$ 151 (aumento de 11%; inflação do ano anterior: 8,9%)

2001 – R$ 180 (aumento de 19,2%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2002 – R$ 200 (aumento de 11,1%; inflação do ano anterior: 7,6%)

2003 – R$ 240 (aumento de 20%; inflação do ano anterior: 12,5%)

2004 – R$ 260 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 9,3%)

2005 – R$ 300 (aumento de 15,4%; inflação do ano anterior: 7,8%)

2006 – R$ 350 (aumento de 16,6%; inflação do ano anterior: 5,6%)

2007 – R$ 380 (aumento de 8,5%; inflação do ano anterior: 3,1%)

2008 – R$ 415 (aumento de 9,2%; inflação do ano anterior: 4,4%)

2009 – R$ 465 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2010 – R$ 510 (aumento de 9,6%; inflação do ano anterior: 4,3%)

2011** – R$ 540 (aumento de 5,3%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2012 – R$ 622 (aumento de 14,1%; inflação do ano anterior: 6,5%)

2013 – R$ 678 (aumento de 9%; inflação do ano anterior: 5,8%)

2014 – R$ 724 (aumento de 6,7%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2015 – R$ 788 (aumento de 8,8%; inflação do ano anterior: 6,4%)

2016 – R$ 880 (aumento de 11,6%; inflação do ano anterior: 10,6%)

2017 – R$ 937 (aumento de 6,4%; inflação do ano anterior: 6,3%)

2018 – R$ 954 (aumento de 1,8%; inflação do ano anterior: 2,9%)

2019 – R$ 998 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 3,7%)

2020 – R$ 1.045 (aumento de 4,1%; inflação do ano anterior: 4,3%)

2021 – R$ 1.100 (aumento de 5,2%; inflação do ano anterior: 4,5%)

2022 – R$ 1.212 (aumento de 10,1%; inflação do ano anterior: 10,1%)

2023 – R$ 1.302 (aumento de 7,43%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2023 – R$ 1.320 (aumento de 8,91%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2024 – R$ 1.412

Fonte: UOL Economia

Perspectivas futuras

A política de valorização do salário mínimo busca não apenas repor as perdas inflacionárias, mas também garantir ganhos reais aos trabalhadores. Para os próximos anos, espera-se que essa estratégia seja mantida, considerando o desempenho econômico do país e os índices de inflação.

Para os trabalhadores e beneficiários, esse aumento representa uma melhoria na renda mensal, contribuindo para a qualidade de vida e o consumo das famílias brasileiras. É essencial que o governo continue monitorando os indicadores econômicos e ajustando suas políticas para promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social no país.

