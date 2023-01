Piso salarial dos professores aumenta e vai a R$ 4,4 mil em 2023

Boa notícia aos professores neste início de 2o23. O ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana, assinou portaria com o novo valor do piso salarial dos professores com reajuste de 15%.

Qual o aumento piso salarial dos professores?

O piso nacional dos professores em 2023 subirá para R$ 4.420,55 , um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63.

O valor considera uma jornada de 40 horas semanais na modalidade normal de ensino.

O piso do magistério deve ser corrigido todos os anos pelo crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Para 2023, o Fundeb estabelecia o reajuste de 15% no valor.

O que é o piso e o teto salarial?

O piso salarial é a menor remuneração que pode ser destinada a uma categoria profissional, seja ela de professores, engenheiros ou advogados. Esse valor é devido a para trabalhadores formais a partir do cumprimento da jornada de trabalho, que em geral é de 44 horas semanais, mas pode variar de acordo com a profissão.

Por outro lado, o teto salarial é a maior remuneração que um profissional deve receber de acordo com a categoria em que se encaixa. Trata-se então, de um limite a ser recebido.