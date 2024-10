Quando começa o horário de verão em 2024? O que diz a lei

Quem tem saudades de adiantar os relógios em uma hora? Para aqueles que gostam, o horário de verão deve voltar em 2024 e já tem até provável data para começar. A mudança foi extinta por Jair Bolsonaro em 2019.

Horário de verão pode voltar em novembro

Se aprovado, o período de economia elétrica deve começar em novembro, de acordo com o Decreto nº 6.558, de 08 de setembro de 2008, modificado pelo Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017, que institui quando começa o horário de verão.

“A partir de zero hora do primeiro domingo do mês de novembro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. No ano em que tinha coincidência entre o domingo previsto para o término da Hora de Verão e o domingo de carnaval, o encerramento da Hora de Verão dar-se-á no domingo seguinte”.

Para isso, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora precisa bater o martelo. O plano tem sido debatido em meio ao período de seca extrema no país. O objetivo da medida é que os brasileiros aproveitem mais a luz natural, o que poderia adiar o consumo de eletricidade das lâmpadas.

Quando aprovada, a medida vai atingir os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.