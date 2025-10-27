Quando é a Black Friday 2025 e como fugir de golpes

A Black Friday 2025 está chegando, mas quando ela começa, quem terá as melhores ofertas e realmente vale a pena?

A Black Friday é o evento de compras no final de novembro, em que os varejistas do Brasil e do mundo anunciam cortes de preços de uma só vez. Nos primeiros anos da liquidação, os compradores se atropelavam nas lojas de rua para aproveitar as melhores ofertas da data, mas com o e-commerce, a preocupação agora é com golpes.

Que dia será a Black Friday de 2025?

A Black Friday deste ano acontecerá em 28 de novembro de 2025. Assim como no ano passado, ela chegará no final do mês, então a temporada de compras de fim de ano parecerá mais curta do que o normal. Nos Estados Unidos, onde a tradição começou, o Dia de Ação de Graças, a Black Friday, o Fim de Semana de Ação de Graças e a Cyber ​​Monday são frequentemente chamados coletivamente de “Os 5 Perus”, então você poderá procurar ofertas em todos os cinco dias, e nós cobriremos tudo.

Cada varejista é diferente e todos têm seus próprios planos para capitalizar na Black Friday. No entanto, uma coisa que eles têm em comum é que todos começam a lançar ofertas antes, no fim de outubro.

De acordo com o estudo Black Friday 2025, realizado pelas consultoria Gauge em parceria com a agência W3haus, a semana oficial do evento deve movimentar R$ 13,6 bilhões no varejo brasileiro, um crescimento de 16,5% em relação a 2024.

Dicas de segurança para não cair em golpe

Nossa dica de expert na web é: anote esse checklist para o consumidor online aproveitar com segurança:

Compare preços do produto desejado antes da Black Friday.

Verifique CNPJ, razão social e reputação da loja ou vendedor.

Confirme que o site tem “https://” e cadeado de segurança.

Evite pagamento por transferência/Pix para endereço desconhecido; prefira cartão ou boleto de loja confiável.

Guarde prints, anúncios, e-mails, comprovantes.

Confira prazo de entrega, frete, política de devolução e troca.

Lembre-se: em compras online, você pode desistir em até 7 dias após recebimento.

Teve problema? Acione o Procon do seu estado ou portal Consumidor.gov.br.

O governo federal publicou um guia de compras na Black Friday.

Quem criou a Black Friday?

O primeiro dia oficial da temporada de compras de fim de ano, a Black Friday, acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, todo mês de novembro. As vendas da Black Friday começaram na década de 1950 , com jornais usando-a como um termo negativo para descrever o tráfego excessivo durante o feriado prolongado. As pessoas logo começaram a notar que as vendas no varejo também estavam em alta naquele dia e, na década de 1980, o termo já era usado em todo o país, com o “black” (preto) agora sendo usado para descrever a tinta preta de um saldo positivo nos livros contábeis.

Quando o boom das pontocom impulsionou as compras online, os varejistas começaram a usar ” Cyber ​​Monday ” para se referir à primeira segunda-feira após o Dia de Ação de Graças, mas esse termo não é mais tão usado, com “Black Friday” agora se referindo ao fim de semana de três dias e à segunda-feira. As vendas se espalharam para muitos países do mundo, com algumas mudanças. Nos Emirados Árabes Unidos , eles se referem a ela como “Sexta-feira Amarela”, enquanto no País de Gales , é chamada de “Dydd Gwener y Gwario Gwirion”, que se traduz como “Sexta-feira de Gastos Tolos”.