Quem tem direito ao PIS/Pasep esquecido? Veja como consultar agora

A partir desta sexta-feira, 28 de março, a Caixa Econômica Federal faz o pagamento do primeiro lote das cotas do extinto Fundo PIS/Pasep para os trabalhadores que solicitaram o resgate até 28 de fevereiro. A quantia é para os trabalhadores que tiveram emprego formal entre 1971 e 1988, com um saldo médio de R$ 2.800 por beneficiário.

Como consultar o PIS/Pasep esquecido

Site: a repisidadao.fazenda.gov.br para verificar se possui direito ao saque e o valor disponível.

Aplicativo FGTS: a consulta e a solicitação do resgate podem ser realizadas pelo aplicativo FGTS, disponível para dispositivos móveis.

Agências da Caixa: os beneficiários também podem ir à uma agência da Caixa Econômica Federal para obter informações e solicitar o saque.

Para receber no próximo lote, os trabalhadores devem realizar a solicitação até 31 de março.

Os herdeiros de trabalhadores falecidos também têm direito ao saque das cotas do Fundo PIS/Pasep. Para isso, devem apresentar a documentação necessária em uma agência da Caixa.

