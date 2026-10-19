Ri Happy recuperação judicial: empresa enfrenta pressão de dívidas e lojas online

A Ri Happy, uma das maiores redes de varejo de brinquedos do Brasil, enfrenta dificuldades financeiras e busca renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. O grupo apresentou à Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial no domingo (18), em meio à pressão sobre o caixa e às mudanças no mercado de brinquedos.

A iniciativa ocorre 48 dias após a aquisição da companhia pela BluSun Capital Partners, anunciada em agosto de 2026. A empresa afirma que a reestruturação tem como objetivo reorganizar os compromissos financeiros, preservar a liquidez e ajustar a operação às condições atuais do negócio.

Entre os fatores apontados pela varejista estão o custo do endividamento, os efeitos da pandemia sobre as vendas, as mudanças nos hábitos de consumo e o avanço de plataformas internacionais de comércio eletrônico, como Shopee e AliExpress.

Por que a Ri Happy enfrenta dificuldades financeiras?

A situação financeira da Ri Happy está relacionada a uma combinação de fatores que afetaram a operação ao longo dos últimos anos. Segundo informações apresentadas pela companhia no processo, as restrições ao funcionamento das lojas durante a pandemia prejudicaram as vendas, enquanto despesas fixas, como aluguéis e salários, continuaram pressionando o caixa.

A empresa já havia tentado reorganizar parte de seus compromissos financeiros em 2023, quando renegociou aproximadamente R$ 292 milhões em dívidas bancárias. A expectativa era recuperar a capacidade de geração de caixa e equilibrar as contas, mas a medida não foi suficiente para resolver o problema.

De acordo com os documentos citados pela Exame, o custo anual do serviço da dívida chegou a cerca de R$ 70 milhões. Esse valor representa uma despesa relevante para a companhia, que precisa conciliar os pagamentos aos credores com os custos necessários para manter as lojas e os canais digitais em funcionamento.

Os juros elevados também encarecem o crédito e dificultam a renegociação de compromissos financeiros. Para empresas com dívidas expressivas, o custo dos empréstimos pode consumir recursos que seriam destinados à operação, à compra de mercadorias e a investimentos.

A Ri Happy, porém, não atribui suas dificuldades a um único fator. A companhia aponta também questões relacionadas ao desempenho das vendas, à concorrência e às transformações no comportamento dos consumidores.

Concorrência de Shopee e AliExpress pressiona o varejo de brinquedos

O avanço das plataformas de comércio eletrônico ampliou a disputa por consumidores no mercado de brinquedos. Sites como Shopee e AliExpress oferecem produtos de diferentes fabricantes, incluindo mercadorias importadas que podem chegar ao consumidor por preços inferiores aos praticados por varejistas tradicionais.

Nos documentos apresentados à Justiça, a Ri Happy cita a concorrência de produtos asiáticos como um dos fatores que pressionam suas atividades. A disputa por preços pode reduzir as margens de lucro das lojas físicas e exigir ajustes comerciais para manter a competitividade.

O crescimento das compras pela internet também mudou a maneira como os consumidores pesquisam e escolhem brinquedos. Com a possibilidade de comparar preços em diferentes plataformas, as redes especializadas precisam conciliar custos de operação, disponibilidade de produtos e condições comerciais para atrair compradores.

A concorrência ocorre em um mercado no qual as empresas precisam administrar despesas com estoques, logística, funcionários e pontos comerciais. No caso das lojas físicas, os custos de ocupação e manutenção dos espaços também entram na conta.

Além da disputa com os marketplaces, a varejista menciona mudanças no consumo e restrições ao crédito como fatores que afetaram o setor.

Qual é o valor da dívida da Ri Happy?

O pedido de recuperação extrajudicial envolve R$ 827,4 milhões em dívidas de seis empresas ligadas ao grupo. Além da Ri Happy e da PBKids, estão incluídas companhias relacionadas à administração de franquias, importação e distribuição de brinquedos, gestão de marcas e recreação infantil. [2]

Segundo informações divulgadas pela Exame, credores responsáveis por R$ 308,8 milhões em débitos já haviam aderido à proposta de renegociação. O montante corresponde a 42,38% dos créditos considerados no plano.

A empresa busca ampliar o apoio dos credores para viabilizar o acordo. Conforme os dados apresentados sobre o processo, o grupo tem 90 dias para alcançar o percentual necessário à aprovação do plano. [1]

A recuperação extrajudicial é um mecanismo que permite à empresa negociar condições de pagamento com seus credores e solicitar a homologação judicial do plano. Diferentemente da recuperação judicial, o procedimento parte de um acordo negociado diretamente com os credores abrangidos pela proposta.

A apresentação do pedido não significa que a empresa tenha encerrado suas atividades ou que o plano já tenha sido aprovado definitivamente.

Ri Happy vai fechar as lojas?

A Ri Happy informou que pretende manter as operações durante o processo de reestruturação financeira. A companhia afirma que as lojas físicas e os canais digitais continuam funcionando normalmente, com atenção especial às vendas da Black Friday e do Natal, períodos relevantes para o comércio de brinquedos.

A continuidade das atividades é importante para a geração de receita e para o relacionamento com fornecedores, franqueados e administradoras de shopping centers. A empresa também prevê medidas de controle de custos, gestão de liquidez e reorganização operacional.

Com a renegociação, o grupo busca adequar o pagamento das dívidas à capacidade financeira do negócio. O resultado dependerá da adesão dos credores e da execução das medidas previstas no plano.

Enquanto isso, a Ri Happy enfrenta o desafio de equilibrar os compromissos financeiros, preservar sua presença no varejo de brinquedos e competir em um mercado cada vez mais disputado por lojas físicas e plataformas digitais.