Trabuco construiu carreira de quase seis décadas no Bradesco, já havia sido convidado por Dilma Rousseff para comandar a Fazenda e agora terá o desafio de aproximar o governo do mercado financeiro sem comprometer a agenda social de Lula.

Filho de doméstica e caminhoneiro, quem é Luiz Carlos Trabuco, novo ministro de Lula

Filho de doméstica e caminhoneiro, quem é Luiz Carlos Trabuco, novo ministro de Lula

Luiz Carlos Trabuco Cappi será o responsável por conduzir a política econômica do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o executivo aceitou o convite feito pelo presidente na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, e assumirá o Ministério da Fazenda em 2027.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi?

Luiz Carlos Trabuco Cappi nasceu em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo. Aos 75 anos, tem uma história profissional diretamente ligada ao Bradesco, instituição onde ingressou em 1969 e na qual construiu uma carreira de 57 anos. Sua trajetória começou longe dos escritórios de comando do sistema financeiro. Filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão, Trabuco cresceu em uma família de origem humilde. Na infância, dividia uma casa pequena com os pais, os irmãos e os avós.

Antes de entrar no banco, começou a trabalhar aos 12 anos como auxiliar de tecelão em uma fábrica de Marília. Também desenvolveu o hábito da leitura ainda jovem. Em entrevistas, contou que frequentava a biblioteca da cidade e lia exemplares do jornal O Estado de S. Paulo que recebia com alguns dias de atraso.

Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no Bradesco como escriturário. O trabalho marcou o início de uma trajetória que o levaria a ocupar posições estratégicas na instituição.

Ao longo das décadas seguintes, passou por áreas como marketing, previdência e seguros. Em 2009, assumiu a presidência executiva do banco, substituindo Márcio Cypriano. Permaneceu no cargo até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração.

Um dos negócios mais relevantes de sua gestão foi a compra das operações brasileiras do HSBC, em 2015, por aproximadamente US$ 5,2 bilhões. A aquisição ampliou a participação do Bradesco no segmento de alta renda e reforçou sua presença no mercado bancário nacional.

A escolha representa uma mudança de perfil em relação aos nomes que comandaram a economia nos últimos governos petistas. Diferentemente de Fernando Haddad, que tem trajetória política e formação acadêmica em Direito, Trabuco construiu sua reputação dentro do sistema financeiro, passando por diferentes funções até chegar ao comando de um dos maiores bancos privados do país.

O movimento também tem uma dimensão política. Com a indicação, Lula busca estabelecer uma relação mais próxima com empresários, investidores e instituições financeiras, em um momento em que as contas públicas e a trajetória da dívida brasileira estão entre as principais preocupações do mercado.

A expectativa é que o futuro ministro consiga combinar responsabilidade fiscal, crescimento econômico e manutenção das políticas sociais. O desafio será transformar a confiança despertada pelo seu nome em medidas concretas, sem enfrentar uma ruptura com a orientação econômica defendida pelo próprio presidente.

Qual é a formação de Trabuco?

Apesar de ter construído uma carreira no mercado financeiro, Trabuco não é formado em Economia. Sua graduação é em Filosofia, pela Universidade de São Paulo (USP), e ele também possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

A formação em Ciências Humanas é uma característica pouco comum entre executivos que chegam ao comando da equipe econômica do país. Seu percurso acadêmico também ajuda a explicar o interesse por educação, desenvolvimento social e relações humanas.

Trabuco já declarou admiração pelo educador Paulo Freire e costuma relacionar educação e transformação social. Em entrevistas, recuperou experiências da infância para explicar como a leitura e o acesso ao conhecimento influenciaram suas escolhas profissionais.

Essa visão também aparece em suas manifestações sobre economia. O banqueiro defende que o desenvolvimento do país precisa considerar a redução das desigualdades, mas sem ignorar os limites fiscais e as condições necessárias para manter a estabilidade econômica.

Na prática, sua experiência não vem de uma carreira acadêmica como economista ou de passagens pela administração pública. Vem de décadas de gestão empresarial, negociação e participação nas decisões de um grande conglomerado financeiro.

Vida pessoal de Trabuco

A vida pessoal de Trabuco é relativamente discreta. Uma parte conhecida de sua história está relacionada à família em que cresceu e às dificuldades enfrentadas durante a infância. O executivo perdeu a esposa Ana Maria Veloso Cappi em 2013, após 35 anos de casamento. Os dois tiveram três filhos: Maria Emília, Maria Fernanda e Luiz Carlos.

A experiência familiar e a origem humilde são frequentemente mencionadas em perfis biográficos do banqueiro. Ele costuma lembrar que o contato com livros e jornais teve papel importante na construção de sua trajetória.

Ao contrário de empresários que construíram a imagem pública em torno de grandes fortunas ou de uma presença constante na imprensa, Trabuco manteve um perfil mais reservado. Sua projeção nacional veio principalmente dos cargos ocupados no Bradesco e de sua participação em entidades empresariais.

Na vida pessoal, Luiz Carlos Trabuco mantém um relacionamento com a empresária Lucília Diniz desde 2017. Aos 70 anos, ela também tem uma trajetória própria no mundo dos negócios e da comunicação. Irmã do empresário Abilio Diniz, Lucília integra a família fundadora do Grupo Pão de Açúcar.

Onde Trabuco trabalha atualmente?

Até a transição para o governo, Trabuco ocupa a presidência do Conselho de Administração do Bradesco. O órgão é responsável por decisões estratégicas, orientação dos negócios e supervisão da administração executiva da instituição.

Antes disso, comandou a presidência executiva do banco durante nove anos. Também presidiu a Bradesco Seguros, a Bradesco Vida e Previdência e ocupou funções de liderança em organizações representativas do setor financeiro.

Entre elas estão a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde).

Em 2026, também assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que reúne representantes da iniciativa privada e do setor público para discutir produtividade, competitividade e eficiência.

Sua atuação nesses ambientes ampliou o relacionamento com empresários, dirigentes de instituições financeiras e representantes do poder público. Essa rede de interlocução é um dos elementos que ajudam a compreender a escolha de Lula.

Com a ida para a Fazenda, o Bradesco precisará seguir seus procedimentos internos para definir a sucessão na presidência do conselho.

Por que Trabuco é respeitado pela Faria Lima?

A receptividade ao nome de Trabuco na Faria Lima está relacionada, principalmente, à sua trajetória dentro do setor financeiro e à confiança construída ao longo de décadas.

Ele não é visto apenas como um executivo que conhece o funcionamento dos bancos. Presidiu uma das maiores instituições privadas do país, participou de grandes operações empresariais e ocupou posições de representação do sistema financeiro.

Para investidores, ter no comando da Fazenda alguém que conhece a dinâmica do crédito, os riscos do mercado e as preocupações do setor produtivo pode facilitar o diálogo entre governo e iniciativa privada.

Outro aspecto é seu perfil de negociação. Trabuco é frequentemente descrito como um executivo conciliador, capaz de conversar com diferentes grupos empresariais e políticos. Essa característica poderá ser útil em um ministério que depende de articulação com o Congresso, o Banco Central e os agentes econômicos.

A reação inicial dos mercados mostrou o peso atribuído à indicação. Em 26 de novembro, diante da expectativa de que Trabuco assumiria a Fazenda, o Ibovespa subiu 6,07%, enquanto o dólar recuou 1,25%, encerrando o dia cotado a R$ 5,74.

O movimento refletiu a aposta de investidores em uma condução fiscal mais previsível no próximo governo. Entidades do setor financeiro também manifestaram apoio à escolha.

Isso não significa, entretanto, que Trabuco tenha recebido um aval irrestrito ou que sua chegada garanta uma mudança imediata nos indicadores econômicos. A valorização dos ativos representa uma reação às expectativas dos investidores, e não uma comprovação de que o ajuste fiscal será realizado.

A cobrança agora será por resultados, especialmente em relação ao controle das despesas, à sustentabilidade da dívida pública e à construção de um ambiente favorável aos investimentos.

Motivo da escolha de Lula para a Fazenda

A escolha de Trabuco pode ser interpretada como uma tentativa de Lula de reconstruir pontes com o mercado financeiro sem entregar a condução econômica a um nome indicado exclusivamente por setores empresariais.

O banqueiro mantém uma relação de interlocução com o presidente desde os primeiros governos petistas. Também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, espaço que reúne representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil.

Essa proximidade permite que Lula escolha alguém que já conhece sua forma de governar, mas que também possui credibilidade entre investidores e executivos.

Outro fator é o perfil pragmático do banqueiro. Trabuco não construiu sua carreira em um partido político nem em uma corrente econômica específica. Sua experiência está ligada à administração de uma grande instituição financeira, à negociação com diferentes setores e à representação de interesses empresariais.

A escolha também sinaliza que Lula pretende começar o quarto mandato com uma mensagem direcionada à economia. Em vez de apresentar apenas um nome ligado ao próprio partido, o presidente aposta em um executivo reconhecido no mercado.

O Planalto confirmou o convite e o aceite, mas a escolha não significa, por si só, que todas as prioridades econômicas do futuro ministro já estejam definidas. A autonomia que Lula concederá a Trabuco será determinante para o funcionamento da equipe.

Dilma Rousseff também queria Trabuco como ministro da Fazenda

A chegada de Trabuco ao Ministério da Fazenda tem um antecedente político. Em 2014, após ser reeleita, Dilma Rousseff também tentou convencê-lo a assumir a pasta no início de seu segundo mandato.

Naquele momento, o nome do presidente do Bradesco era considerado uma alternativa para reorganizar a economia e recuperar a confiança do mercado. Dilma tinha simpatia pela escolha, assim como Lula, que participou das articulações em torno da sucessão.

Trabuco, porém, preferiu continuar no banco. O executivo não aceitou deixar a instituição na qual havia construído sua carreira e que se preparava para tê-lo em uma posição ainda mais alta na estrutura de comando.

Joaquim Levy acabou escolhido para a Fazenda em janeiro de 2015. Executivo com passagem pelo próprio grupo Bradesco, Levy assumiu com a missão de promover um ajuste fiscal em meio à deterioração das contas públicas e à perda de confiança na economia.

A experiência não durou muito. Levy deixou o ministério em dezembro de 2015, sendo substituído por Nelson Barbosa.

Mais de uma década depois, Lula recupera o nome que já havia sido considerado para a equipe econômica de Dilma. A diferença é que, agora, Trabuco aceitou o convite.

O xeque-mate de Lula: aproximação com o mercado e desafio dentro do PT

A escolha de Trabuco tem uma dimensão que ultrapassa a substituição de um ministro por outro. Lula coloca no centro da política econômica um executivo que representa justamente um dos setores com os quais o governo precisa melhorar a relação.

A estratégia lembra, em parte, a decisão tomada pelo presidente em 2002, quando escolheu Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do BankBoston, para comandar o Banco Central. Naquele momento, Lula buscava demonstrar compromisso com a estabilidade monetária e tranquilizar investidores diante da chegada do PT ao poder.

Agora, a aposta é semelhante em termos de sinalização, mas em outro posto. Trabuco ficará responsável pela política fiscal, pela administração das contas públicas e pela coordenação de uma série de decisões que afetam diretamente a percepção de risco do país.

O movimento também coloca o presidente diante de uma negociação interna. Parte da esquerda defende que a política econômica preserve investimentos públicos, programas sociais e condições para o crescimento. Setores do mercado, por outro lado, cobram medidas mais firmes para conter despesas e estabilizar a dívida.

Nesse sentido, o xeque-mate de Lula está em tentar conquistar confiança fora do governo sem perder sustentação dentro de sua própria base política.

O nome de Trabuco ajuda a reduzir a desconfiança inicial, mas não resolve sozinho o conflito entre as expectativas do mercado e as prioridades do governo.

Como será o Ministério da Fazenda de Trabuco? Haverá cortes de gastos?

A principal questão em torno da futura gestão é o tamanho do ajuste fiscal que será implementado a partir de 2027. O Brasil enfrenta pressão sobre as despesas públicas, crescimento da dívida e cobrança dos investidores por uma trajetória mais previsível das contas. Por isso, a expectativa é que Trabuco coloque o controle fiscal entre as prioridades de sua gestão.

Em entrevista concedida em 2025, o banqueiro defendeu a continuidade do tripé macroeconômico, baseado em câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal. Também afirmou que o ajuste não deve ser tratado como um objetivo isolado, sem considerar crescimento e redução das desigualdades.

A partir dessa posição, existem dois caminhos possíveis para o ministério.

Com cortes de gastos: Trabuco poderá defender uma revisão mais profunda das despesas públicas, com redução de desperdícios, reavaliação de benefícios tributários, controle de subsídios e medidas para conter o crescimento dos gastos obrigatórios. O objetivo seria reduzir a pressão sobre o orçamento e apresentar uma trajetória mais consistente para a dívida.

Esse caminho tende a ser bem recebido por investidores, mas pode encontrar resistência política, especialmente quando envolver programas, benefícios ou despesas que tenham impacto direto sobre a população.

Sem cortes profundos: outra possibilidade é priorizar a revisão da qualidade dos gastos, o aumento da eficiência administrativa, a recuperação de receitas e o combate a distorções tributárias. Nesse modelo, o governo tentaria melhorar o resultado fiscal sem promover uma redução ampla de políticas públicas.

O crescimento econômico também seria tratado como instrumento para aumentar a arrecadação e melhorar a relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB).

O próprio discurso de Trabuco aponta para uma combinação de responsabilidade fiscal e crescimento. Isso não permite concluir que ele será contrário a cortes, mas também não sustenta a expectativa de que adotará automaticamente uma política de austeridade generalizada.

A definição dependerá da autonomia concedida por Lula, das negociações com o Congresso e das condições econômicas encontradas no início do mandato.

Quem já foi ministro da Fazenda nos governos Lula?

A chegada de Trabuco representa uma nova etapa na escolha dos responsáveis pela política econômica nos governos petistas. Desde 2003, Lula teve quatro nomes à frente do Ministério da Fazenda.

Antonio Palocci (2003 a 2006): primeiro ministro da Fazenda do governo Lula. Sua gestão foi marcada pela manutenção de compromissos de estabilidade econômica e controle fiscal no início do mandato.

primeiro ministro da Fazenda do governo Lula. Sua gestão foi marcada pela manutenção de compromissos de estabilidade econômica e controle fiscal no início do mandato. Guido Mantega (2006 a 2010): assumiu após a saída de Palocci e permaneceu durante o segundo mandato de Lula. Também comandou a Fazenda durante parte do governo Dilma Rousseff.

assumiu após a saída de Palocci e permaneceu durante o segundo mandato de Lula. Também comandou a Fazenda durante parte do governo Dilma Rousseff. Fernando Haddad (2023 a março de 2026): responsável pela equipe econômica no terceiro mandato de Lula. Participou da elaboração do novo arcabouço fiscal e da articulação da reforma tributária.

responsável pela equipe econômica no terceiro mandato de Lula. Participou da elaboração do novo arcabouço fiscal e da articulação da reforma tributária. Dario Durigan (março a dezembro de 2026): assumiu após a saída de Haddad e permaneceu à frente da pasta até a transição para o próximo governo.

Trabuco terá, portanto, um perfil diferente dos antecessores. Sua indicação coloca um executivo do sistema bancário no comando de uma das áreas mais estratégicas da administração federal.

Quando começa o Ministério da Fazenda de Trabuco?

A previsão é que Luiz Carlos Trabuco assuma a Fazenda em 1º de janeiro de 2027, com o início do quarto mandato presidencial de Lula.

Até o encerramento de 2026, Dario Durigan permanece responsável pela pasta e pela condução da transição econômica. A partir da posse do novo governo, Trabuco deverá organizar sua equipe e definir as prioridades para o primeiro ano.

Entre os principais desafios estarão a execução do orçamento, o controle das despesas, a relação com o Banco Central, a trajetória da dívida pública e a negociação de medidas econômicas no Congresso Nacional.

O primeiro ano será decisivo para mostrar se a escolha de Lula terá efeitos duradouros sobre a confiança dos investidores. A expectativa é que o futuro ministro consiga transformar sua experiência no setor privado em capacidade de articulação dentro do governo.