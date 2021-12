Vale Gás SP: saiba quem tem direito a receber em janeiro

O governo de São Paulo vai pagar em janeiro de 2022 a última parcela do Vale Gás, benefício que incialmente atingiria 104.340 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que foi ampliado em agosto para 426 mil famílias em todo o estado. No total, o benefício teve o valor de R$ 300, dividido em três parcelas de R$ 100, pagas a cada dois meses. A primeira parcela foi paga em julho, porém quem entrou para o programa depois da ampliação ainda tem direito a receber R$ 100 em janeiro. Saiba como funciona o Vale Gás SP e quem tem direito ao benefício.

O que é o programa Vale Gás SP?

O Vale Gás SP, lançado pelo governo estadual em junho de 2021, é um programa de proteção social que faz parte do Bolsa do Povo São Paulo e promove a transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem no estado. O objetivo é colaborar para a compra de botijões de gás de 13 kg, que atualmente chega a custar R$ 135.

O investimento total do programa Vale Gás SP foi de R$ 128 milhões e quem tem direito pôde receber o pagamento por meio de um voucher ou sacar com o cartão Bolsa do Povo, que foi enviado aos beneficiários pelo Correio. O Bolsa do Povo, do qual faz parte o Vale Gás, reúne diversos benefícios nas áreas de assistência social, trabalho, qualificação profissional, educação, saúde, habilitação e esporte.

Quem tem direito ao Vale Gás SP?

Para ter direito, as famílias devem ter renda mensal per capita de até R$ 178, estarem inscritas no CadÚnico, porém sem Bolsa Família. Além disso, é necessário que o CPF do responsável familiar (RF) esteja em situação regular junto à Receita Federal. Na ausência do RF, o Vale Gás é pago a outro membro da família, de acordo com a sequência do cadastro.

No entanto, não é possível realizar inscrição no Vale Gás SP. Isso porque o governo do estado utilizou os dados do CadÚnico para definir quem tem direito ao benefício. Para consultar se a família é elegível ao programa e se ainda tem direito a receber a última parcela, basta acessar o site do benefício e informar o Número de Identificação Social (NIS). Quem não tem acesso à internet deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicitar informações.

Quando será paga a última parcela?

Quem entrou para o programa na primeira leva já recebeu a última parcela, que foi paga em novembro. Já quem entrou no programa depois da ampliação receberá a última parcela de R$ 100 no dia 20 de janeiro de 2022. O valor só pode ser sacado de uma única vez.

Caso o cidadão ainda tenha dúvidas a respeito do Vale Gás SP e quem tem direito a receber o benefício, pode entrar em contato com a Central de Atendimento Bolsa do Povo pelo telefone 0800 7979 800 ou WhatsApp (011) 98714-2645.

Entenda o programa Bolsa do Povo e saiba quem tem direito: Bolsa do Povo SP