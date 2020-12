Veja a regra para quem perdeu o prazo para sacar o auxílio emergencial

Existe um prazo máximo para sacar o auxílio emergencial. Caso o beneficiário não saque, transfira ou movimente o benefício recebido em conta poupança social em até 90 dias, o dinheiro volta para o governo federal.

Essa informação está descrita no Decreto nº 10.316, que regulamentou o auxílio emergencial. “O período de validade da parcela do auxílio emergencial será de noventa dias, contado a partir da disponibilidade da parcela do auxílio, segundo o calendário de pagamentos”, diz o texto.

Ademais, para os beneficiários do Bolsa Família o prazo é diferente. Eles têm até o fim do estado de calamidade pública nacional, que está previsto até 31 de dezembro e foi decretado em decorrência da pandemia da Covid-19. A ampliação do prazo para sacar o auxílio emergencial para esse grupo foi definida na Portaria nº 444.

Como sacar auxílio emergencial?

De modo geral, o pagamento do auxílio emergencial é dividido em seis ciclos. Cada um deles têm datas para depósito do dinheiro em poupança social digital da Caixa e datas de liberação de saques em espécie e transferências. Sendo assim, após alguns dias que o beneficiário tem seu dinheiro depositado ele pode ir até uma agência e sacar parte ou todo o valor adquirido.

Para saques sem cartão, é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem, que é a plataforma em que o beneficiário pode verificar o depósito de seu auxílio. Ao fazer o login, basta ir até a opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. O mesmo pode ser usado em até uma hora em lotérica, correspondente Caixa Aqui e em agência da Caixa.

Como transferir?

Em seguida, para transferir a parcela recebida em poupança social digital, é preciso clicar na opção “Transferir dinheiro” no aplicativo Caixa Tem. Feito isso, a orientação é digitar os dados da conta bancária e o valor que se deseja transferir, e então concluir a operação.

Como pagar boletos?

Antes da Caixa liberar os saques e transferências das parcelas do auxílio emergencial, é possível movimentar o dinheiro no aplicativo. Uma das formas é pagar boletos, como contas de água e luz, por exemplo.

Para isso, basta entrar no Caixa Tem e apertar a opção “Realizar pagamentos”. Então, pode-se usar a câmera do celular para ler o código de barras. Ou ainda, digitar os números.

Como usar o cartão de débito virtual?

Outro modo de usar o dinheiro do auxílio emergencial é para compras online através do cartão de débito virtual. No Caixa Tem, se deve clicar em “Cartão de Débito Virtual”. Feito isso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes, bastando clicar em “gerar”. Por fim, é só usar o código na hora de comprar pela internet. Nota-se que cada operação exige um código diferente.

