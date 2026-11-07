Pode levar garrafa térmica ou energético para o Enem? Veja o que é permitido

Pode levar garrafa térmica ou energético para o Enem? Veja o que é permitido

Quem vai fazer o Enem 2026 precisa ficar atento às regras sobre alimentos e bebidas permitidos durante a aplicação das provas. Uma dúvida comum entre os participantes é se pode levar garrafa térmica ou energético para consumir enquanto responde às questões.

De acordo com as orientações do Ministério da Educação (MEC), os candidatos podem levar água e lanches, desde que permitam a vistoria dos itens pelo chefe de sala. No entanto, é necessário observar as regras sobre os recipientes e os objetos que podem permanecer com o participante durante o exame.

Pode levar garrafa térmica para o Enem?

O edital do Enem, que estabelece regras para os objetos levados à sala de prova, informa que recipientes de água podem ser utilizados, desde que não tenham componentes eletrônicos. Ele dever ser apresentados para vistoria quando solicitado pela equipe de aplicação.

Para evitar problemas, a recomendação é levar água em uma garrafa transparente, sem rótulo e que permita a visualização do conteúdo. A garrafa térmica, especialmente quando é opaca, pode gerar dúvidas durante a fiscalização, já que dificulta a inspeção do líquido.

O candidato deve seguir as orientações do chefe de sala e permitir a verificação do recipiente. Portanto, uma alternativa mais segura é utilizar uma garrafa transparente e simples.

Pode levar energético para o Enem 2026?

Neste ano, o edital do Enem não apresenta uma proibição específica ao consumo de bebidas energéticas durante a prova. Como não se trata de bebida alcoólica, o energético não aparece na lista de substâncias expressamente proibidas. Entretanto, isso não significa que qualquer embalagem esteja automaticamente liberada. As bebidas e os recipientes podem passar por vistoria, e a orientação é priorizar embalagens transparentes, sem componentes eletrônicos.

Também é importante considerar os efeitos da bebida. Energéticos geralmente contêm cafeína e outros estimulantes, que podem provocar ansiedade, palpitações e desconforto gastrointestinal em pessoas mais sensíveis ou que não estão acostumadas ao consumo.

Por isso, não é recomendável experimentar uma bebida energética justamente no dia do exame. O ideal é manter a alimentação e a hidratação habituais.

O que pode levar ou não

Os participantes podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a aplicação, mas os itens estão sujeitos à fiscalização do chefe de sala.

Confira alguns exemplos:

Água em garrafa sem componentes eletrônicos;

Lanches e alimentos embalados;

Frutas;

Barras de cereal;

Sanduíches;

Medicamentos necessários, sujeitos à vistoria.

O candidato deve evitar levar embalagens e objetos desnecessários. Materiais impressos, bulas e anotações precisam permanecer no envelope porta-objetos.

O que não pode ficar com o participante durante a prova

Além dos itens relacionados à alimentação, o Enem possui regras específicas sobre objetos pessoais. Alguns podem entrar no prédio, mas precisam permanecer guardados e lacrados no envelope porta-objetos.

Veja a lista:

Celulares e smartphones;

Relógios de qualquer tipo;

Fones de ouvido;

Tablets e calculadoras;

Lápis, lapiseira e borracha;

Corretivo e régua;

Livros, manuais e anotações;

Óculos escuros, bonés e chapéus;

Pen drives e gravadores.

Os aparelhos eletrônicos devem estar completamente desligados, inclusive com os alarmes desativados. Eles precisam permanecer dentro do envelope lacrado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de prova.

Dicas para não ter problemas com bebidas no Enem

Para evitar contratempos durante o exame, o candidato deve preparar os alimentos e as bebidas com antecedência.

Prefira uma garrafa transparente para levar água;

Evite recipientes com componentes eletrônicos;

Não leve bebidas em embalagens que dificultem a vistoria;

Escolha alimentos que possam ser consumidos facilmente;

Permita a fiscalização dos lanches e medicamentos;

Não experimente energéticos ou alimentos novos no dia da prova.

A recomendação é priorizar água e alimentos aos quais você já está acostumado. Assim, é possível manter a hidratação e a alimentação durante o Enem sem acrescentar preocupações à realização do exame.