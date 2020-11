MEI pode comprar carro com até 30% de desconto; saiba como

O empreendedor pode comprar seu carro com descontos do MEI de até 30%, em oportunidades fornecidas por montadoras que oferecem as vendas diretas, através de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 2019, elas representaram 45,67% dos emplacamentos do país.

Como funciona a aquisição de carros com descontos para MEI?

Assim, antes de realizar a compra, é importante pesquisar quais montadoras possuem a política de venda direta para empresas que oferecem os carros com desconto para MEI. Como não existe um valor preestabelecido, nem todas podem oferecer descontos. Os percentuais variam de 2,5% a 30%.

Dentre as regras para obter o desconto, é importante entender que o desconto não é aplicado para a revenda de automóveis. Portanto, o Conselho Nacional de Política Fazendária estipulou uma regra de que o proprietário permaneça com o veículo por, pelo menos, 12 meses. Além disso, o desconto só tem valor para a aquisição de carros 0km.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carro para trabalho

Caso o empreendedor tenha o objetivo de comprar um carro para utilizar diretamente em suas atividades profissionais, pode conseguir descontos ainda maiores. Como o automóvel terá relação com o nome da empresa, é necessário cuidar da documentação e regularização do veículo. Afinal, em casos de inadimplência pode gerar restrições ao negócio, como é o caso de ter empréstimos negados.

De fato, o faturamento anual máximo permitido para quem é MEI é de R$ 81 mil reais, bem como o limite definido para compras é de 80% do valor arrecadado ao ano. Mas essa regra só se aplica e, situações de aquisição de mercadorias para a comercialização ou industrialização. Então, a compra de um carro não entra nessa regra.

Os atrasos no pagamento do veículo ou do licenciamento podem resultar em prejuízos para o MEI e a empresa. Por fim, o prazo para a entrega do automóvel adquirido pode demorar até 50 dias. Os principais documentos que o MEI deve ter em mão são:

Contrato social da empresa;

Inscrição Estadual;

E-CNPJ;

Documentos pessoais.

Leia também:

Aposentado pode abrir MEI: entenda como funciona

MEI: quais impostos devem ser pagos pelo empreendedor?