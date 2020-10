Saiba como emitir boleto DAS e DASMEI pela internet

Emitir boleto DAS é a maneira do empreendedor estar em dia com a Receita Federal. Sendo assim, micro empresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), mas também microempreendedores individuais (MEI) precisam contribuir mensalmente pelo Simples Nacional.

O boleto DAS tem emissão pelo portal da Receita Federal, apenas com o CNPJ, CPF e confiirmação de segurança. Além disso, é necessário ter login na plataforma.

Por fim, vale ressaltar que a emissão do boleto corresponde ao porte da empresa. Para micro e pequenas empresas (ME e EPP), o tributo é pelo PGDAS. Já para MEIs, é o PGMEI. Sabendo disso, confira passo a passo de como emitir.

Como emitir o boleto do Simples Nacional?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O boleto do Simples Nacional é o Documento Arrecadação do Simples (DAS). Dessa forma, para emitir o DAS, para micro e pequena empresa, basta seguir alguns passos, como:

Acessar o site oficial do Simples Nacional (https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) e buscar a opção PGDAS no lado direito da página.

Lá você poderá optar para acessar com o Certificado Digital ou com o Código de Acesso. Caso não possua nenhum dos dois será necessário gerar o código de acesso.

Acesse a página de “gerar código” (https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/GeraCodigo.aspx)

Guarde o seu código de acesso com segurança, pois ele sempre será solicitado para realizar quase todas as operações dentro do sistema do Simples Nacional.

Quando já estiver com o código de acesso ou certificado digital, você deverá preencher os dados para efetuar o login no sistema. Os dados são: CNPJ de sua empresa, CPF do responsável e confirmação de segurança.

Quando acessar o sistema é só seguir os passos e emitir o seu boleto.

Após a confirmação, o boleto irá aparecer na tela e poderá ser impresso para pagamento em agências bancárias ou casas lotéricas ou por meio de internet banking, em computadores ou dispositivos móveis. Caso possua certificado digital o acesso será mais simples e a interface de emissão será a mesma.

Contudo, para MEI os passos são diferentes, principalmente pela plataforma de emissão do DAS. Enquanto, o DAS para micro e pequena empresa é no portal do Simples Nacional, PGDAS, o do MEI pelo PGMEI.

Como emitir o DAS MEI?

Acesse o portal do empreendedor (http://www.portaldoempreendedor.gov.br/)disponibilizado pelo Governo Federal

Clicar na opção “SERVIÇOS”, localizada em “JÁ SOU” à direita da página.

Feito isso, você deve clicar em “PAGUE SUA CONTRIBUIÇÃO MENSAL” e em seguida na opção “BOLETO DE PAGAMENTO”.

Agora é o momento de digitar o seu CNPJ e em seguida os caracteres de segurança, com isso, irá acessar o sistema e o seu boleto será gerado.

Siga os passos e o imprima para efetuar o pagamento. Esses são os mesmos passos para gerar a segunda via do boleto, caso a primeira já esteja vencida.

Além disso, tem a opção de emissão do DASMEI pelo portal da Receita Federal do Simples Nacional, o PGMEI. Isso porque essa página é o Programa Gerador do DAS para o MEI (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao)

Leia também