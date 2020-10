Microcrédito para MEI: entenda como funciona e como contratar

Microcrédito nada mais é do que um empréstimo de valor pequeno, concedido a microempreendedores formais e informais.

Muitos negócios ainda sentem os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus. Em alguns casos é necessário recorrer à um empréstimo para manter as atividades. Então, entenda como funciona o microcrédito para MEI.

O que é microcrédito?

Microcrédito nada mais é do que um empréstimo de valor pequeno, concedido a microempreendedores formais e informais. Os quais normalmente não tem fácil acesso ao sistema financeiro tradicional. Conforme define o Conselho Monetário Nacional (CMN), o valor máximo limite desses créditos é de R$ 21 mil.

Nesse sentido o microcrédito é caracterizado pela ausência de garantias reais, tendo em vista que a maior parte das usa como garantidor o aval solidário. Trata-se de uma modalidade em que um grupo de pessoas, donas de pequenos negócios, tomam empréstimo e se avalizam de maneira conjunta.

Além disso, essa forma de crédito é considerada rápida e de baixo custo de transação, devido à relação próxima entre a instituição financeira e o empreendedor, além da burocracia mínima.

Concessão assistida

Outro ponto é a metodologia usada nesse tipo de crédito. Trata-se da concessão assistida. Dessa forma, há agentes de créditos que tem como função visitar o empreendedor em seu local de trabalho. A partir disso, realiza-se uma avaliação acerca da condição de pagamento do MEI, além de verificar quais são suas necessidades e condições de atendimento.

Como conseguir microcrédito para MEI?

A saber, a instituições como Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oferecem linhas de microcrédito. Além de bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos múltiplos com carteira comercial e cooperativas de crédito.

Então, o microempreendedor deve entrar em contato com uma das instituições autorizadas para pedir pelo empréstimo. Faz-se uma avaliação e o valor liberado depende da capacidade de pagamento e das necessidades no MEI.

No BNDES Microcrédito, por exemplo, pode-se solicitar o dinheiro para uso de financiamento em capital de giro e investimentos como obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos novos ou usados. Bem como, para compra de insumos e materiais. Podem solicitar pessoas físicas e jurídicas com receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil ao ano. Já a taxa de juros não deve passar dos 4% ao mês. Negocia-se a garantia com o agente operador, mas de modo geral usa-se o aval solidário.