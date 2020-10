Quanto custa ser MEI em 2020? Confira o valor das taxas

Caso esteja pensando em se formalizar, é importante saber quanto custa ser MEI em 2020. Os valores mensais da categoria são fixos, entenda como funciona.

Quanto um MEI paga por mês?

Todo mês o microempreendedor individual deve pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). A saber, trata-se de uma guia que une os impostos que devem ser pagos para que a empresa continue funcionando.

Para quem é MEI esses impostos são: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Veja os valores para cada um:

ICMS: R$ 1,00;

ISS: R$ 5,00;

INSS: R$ 52,25 (5% sobre o valor do salário mínimo).

Ao contribuir para o INSS, o MEI tem direito a benefícios como aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade.

Sendo assim, a quantia total da contribuição mensal do MEI varia de acordo com a categoria que ele se encaixa:

Comércio ou Indústria: R$ 48,70;

Prestação de Serviços: R$ 57,25;

Comércio e Serviços juntos: R$ 58,25.

A guia DAS deve ser paga até o dia 20 de cada mês. Para emiti-la basta acessar o Portal do Empreendedor e ir até a seção “Já sou MEI”. Depois, clicar em “pague sua contribuição mensal”, inserir o CNPJ e informar o ano-calendário. Feito isso, é preciso selecionar os meses que deseja pagar e apertar em “Apurar/Gerar DAS”. Então, será possível imprimir ou visualizar o boleto.

Precisa pagar para abrir um MEI?

Não é necessário efetuar nenhum pagamento para se formalizar como microempreendedor. No entanto, após esse processo será necessário arcar com os débitos do carnê DAS citado anteriormente.

A saber, o limite de faturamento MEI em 2020 é de R$ 81 mil ao ano. O que resulta em uma média de R$ 6.750 a cada mês.

O MEI precisa pagar para emitir nota fiscal?

Outra dúvida sobre quanto custa ser MEI, é em relação à emissão de notas fiscais. Esse tipo de empreendedor não precisa pagar para realizar essa operação. Ao passo que, o MEI só tem a obrigação de emitir nota fiscal quando vender serviço ou mercadoria para uma empresa. Para pessoas físicas não é necessário.