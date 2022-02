Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir o último dia 19/02

Chegou a hora de se despedir dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Medalhas de ouro, prata e bronze foram distribuídas para os campeões olímpicos nas mais diferentes modalidades do gelo e da neve. O Brasil, entretanto, não ganhou nenhum pódio. A seguir, acompanhe a agenda das Olimpíadas de Inverno 2022.

Agenda das Olimpíadas de Inverno

O último dia da agenda dos Jogos Olímpicos apresenta as últimas disputas por medalhas no Bobslead, hóquei no gelo e esqui em diferentes modalidades.

No quadro de medalhas, a Noruega se mantém em primeiro lugar com 15 ouros, enquanto a Alemanha está em segundo com 11 e a China em terceiro lugar com 9. O Brasil, por outro lado, não conquistou pódio mas bateu recordes e novas metas.

Confira a seguir a agenda do último dia das Olimpíadas de Inverno.

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

09:00 (DOMINGO) – Encerramento

BOBSLEAD❄️

22:30 – Quádruplo Masculino

00:30 – Quádruplo Masculino – Final

CURLING

22:05 – Competição pela medalha de ouro Feminina (Japão x Grã-Bretanha)

ESQUI ALPINO⛷️

23:09 – Paralelo Equipes Mistas – Semifinais

23:28 – Paralelo Equipes Mistas – Pequena Final

23:37 – Paralelo Equipes Mistas – Final 🥇

ESQUI CROSS COUTRNY⛷️

00:00 – 30km Largada Massa Livre Feminino – Final 🥇

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 – Competição pela medalha de ouro no Masculino (ROC x Finlândia) 🥇

Como assistir as Olimpíadas de Inverno 2022

As Olimpíadas de Inverno podem ser assistidas pela Rede Globo, SporTV 2, GloboPlay e pelo Youtube no canal oficial todos os dias pela manhã, noite e madrugada.

TV Globo

Como os principais eventos das Olimpíadas acontecem de noite, madrugada e pela manhã, a Globo reúne os melhores momentos do dia e transmite sempre de madrugada, de segunda a segunda, sob narração de Everaldo Marques e Daniel Pereira, sempre após o Jornal da Globo.

A programação também traz ex-atletas e comentaristas.

SporTV

Para quem gosta de acompanhar através da TV fechada e assistir todas as modalidades ao vivo, o SporTV 2 é a opção. Os narradores Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas são os responsáveis por comandarem o evento de manhã, noite e madrugada.

O canal só está disponível para assinantes de operadoras de TV paga.

GloboPlay

Outra opção é o Globo Play, serviço de streaming da Rede Globo por assinatura. A plataforma disponibiliza a retransmissão dos canais SporTV então, por isso, torna-se uma outra opção para assistir todos os lances dos Jogos de Inverno este ano. É possível acompanhar direto do computador, SmarTV, tablets ou até mesmo pelo celular.

O serviço está disponível (www.globoplay.globo.com) pelo valor de R$19,90 no mês.

Olympics no Youtube

Para quem não é assinante e prefere acompanhar sem pagar nada, o canal das Olimpíadas no Youtube vai transmitir ao vivo as principais disputas como Snowboard, Patinação e Bobslead. No entanto, as transmissões não tem narração, comentários ou traduções.

