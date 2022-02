Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno 2022: programação e datas

Competição no gelo tem início na quinta-feira, seguindo até o dia próximo sábado, 19 de fevereiro com as finais

Uma das modalidades mais populares dos Jogos Olímpicos é a patinação artística. Envolvendo a dança, música e movimentos únicos na apresentação, os patinadores demonstram tudo o que sabem nas pistas de gelo em uma competição de pura arte. Nas Olimpíadas de Pequim, os apaixonados estão curiosos para saber como será a disputa entre os favoritos. Confira a seguir a programação da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno 2022 e onde assistir.

Programação da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno

A Patinação Artística tem início na quinta-feira, 3 de fevereiro, antes mesmo da abertura oficial dos Jogos em Pequim. Dividida por suas categorias, a competição segue até 19 de fevereiro com todas as disputas da medalha de ouro, prata e bronze.

Quinta-feira (03/02):

Equipes – Misto

Sexta-feira (04/02):

Equipes – Misto

Sábado (05/02):

22:30 – Equipes Misto – Individual Feminino em Programa Curto

00:50 – Equipes Misto – Individual Masculino em Programa Livre

Domingo (06/02):

22:15 – Equipes Misto – Duplas Mistas em Programa Livre

23:30 – Equipes Misto – Dança no Gelo em Dança Livre

Segunda-feira (07/02):

00:35 – Equipes Misto – Patinação Individual Feminino no Programa Livre – Final 🥇

22:15 – Individual Masculino no Programa Curto

Quarta-feira (09/02):

22:30 – Individual Masculino no Programa Livre – Final 🥇

Sábado (12/02):

08:00 – Dança no Gelo – Dança Rítmica

Domingo (13/02):

22:15 – Dança no Gelo – Dança Livre – Final 🥇

Terça-feira (15/02):

07:00 – Individual Feminino – Programa Curto

Quinta-feira (17/02):

07:00 – Individual Feminino – Programa Livre – Final 🥇

Sexta-feira (18/02):

07:30 – Duplas – Programa Curto

Sábado (19/02):

08:00 – Duplas – Programa Livre – Final 🥇

Onde assistir a Patinação no Gelo nas Olimpíadas 2022?

A patinação artística contará com a transmissão ao vivo a partir das onze horas da noite no SporTV 2, canal disponível em operadoras por assinatura, seguindo até a madrugada e pela manhã, de acordo com os horários da programação.

Na televisão aberta, a Rede Globo vai passar flashes dos melhores momentos e também as competições valendo a medalha também nas madrugadas até o último dia dos Jogos de Pequim. Sob o comando de Everaldo Marques, a emissora carioca ficará de olho nos principais momentos da competição no gelo.

Para assistir online, é válido acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, somente por assinatura pelo valor de R$19,90 em diferentes pacotes no site oficial (www.globoplay.globo.com) ou também pelo aplicativo.

Por fim, o canal oficial das Olimpíadas no Youtube também transmite ao vivo todas as modalidades para o público. Porém, a transmissão só conta com as imagens, sem narração e comentários.

Como funciona a Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno 2022?

A patinação artística, praticada no gelo, é uma das favoritas dos apaixonados pelos esportes olímpicos. A combinação de piruetas, danças, movimentos e muita música reúne torcedores ao redor do mundo para acompanharem cada passo dos profissionais entre as Olimpíadas.

Em 2022, são dez países competindo na patinação artística nas Olimpíadas de Inverno: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Geórgia, Itália, Japão, China, República Tcheca, ROC (Rússia) e Ucrânia.

Em Pequim, a modalidade está dividida em cinco eventos:

Individual masculino

Individual feminino

Duplas

Dança no gelo

Evento por equipes (individuais masculino e feminino, duplas e dança no gelo)

Cada uma das categorias é dividida entre programa curto, onde existem requisitos obrigatórios a serem cumpridos pelo profissional, enquanto o programa livre deixa o atleta com mais liberdade para executar passos de dança, piruetas e voltas. No Individual Feminino e Masculino, os patinadores se apresentam e ganham a nota, onde a maior é a grande campeã da medalha de ouro, assim como as duplas e a dança no gelo.

A grande novidade é o evento por equipes, introduzida na programação desde Sochi em 2014. A categoria consiste em uma fase classificatória, onde o patinador, o casal de dança no gelo, a dupla e a mulher se apresentam no programa curto e, então, somam pontos para a sua equipe, no caso o país que representa. O primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo 9, o terceiro 8 e assim sucessivamente.

Depois, os cinco melhores países se classificam para o programa livre, onde o patinador, a dupla, o casal de dança no gelo e a patinadora desempenham as rotinas, valendo medalha por equipes.

Regras da Patinação Artística

Mesmo parecendo muito simples entre o gelo, a Patinação Artística possui algumas regras que cada um dos atletas deve seguir à risca. Os patinadores devem seguir duas sequências: a longa e a livre (ou curta como também é conhecida). Elas ajudam a determinar a pontuação do profissional na competição.

Em cada uma das rotinas, o patinador recebe duas pontuações: a pontuação dos elementos técnicos, considerando a dificuldade da apresentação e movimentos, e a pontuação dos componentes do programa, baseados na apresentação.

Primeiro, o patinador apresenta o programa longo onde somente os maiores pontuadores avançam para a fase eliminatória. Então, se conseguir a classificação para as eliminatórias, faz o programa curto, onde os atletas tem mais liberdade para realizarem os movimentos que quiserem.

A pontuação combinada dos programas curtos e livre determina o vencedor geral.

Quem são os favoritos em Pequim?

É possível dizer que patinadores do ROC, Estados Unidos, Japão e China são os favoritos à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.

Na categoria masculina, o norte-americano Nathan Chen, de apenas 22 anos, é um dos favoritos entre as apostas para faturar o ouro. Tricampeão mundial no individual masculino (2018, 2019 e 2021), Chen conquistou a maior nota no primeiro dia de apresentações pelo programa curto em 2022, colocando os Estados Unidos na frente do placar entre as adversárias.

Outras apostas são os japoneses Hanyu Yuzuru, atual e duas vezes campeão olímpico, o vice-campeão Uno Shoma, e o medalhado nos Mundiais, Kagiyama Yuma. Pela Rússia, ou ROC, Evgeni Semenenko e as patinadoras Kamila Valieva, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova.

Para a China, a dupla dupla Sui e Han, também são favoritas e, por estarem em casa, levam grande vantagem

