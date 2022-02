Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quarta (02/2)

Confira a agenda das Olimpíadas de Inverno no primeiro dia. Foto: Reprodução / Beijing Oficial @Beijing2022

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, vão dar o pontapé inicial nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Ao todo, serão 15 modalidades com mais de três mil atletas competindo entre o gelo e a neve. O Brasil, no entanto, busca o seu primeiro pódio em toda a história. Confira a agenda completa das modalidades nas Olimpíadas de Inverno e os horários para você assistir ao vivo.

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022

Depois de muita preparação, chegou a hora de assistir os atletas brilharem no gelo. Em Pequim, as Olimpíadas de Inverno prometem grandes emoções para todos os países em busca da tão sonhada medalha.

A Noruega é o maior vencedor dos Jogos Olímpicos, contabilizando 368 medalhas ao longo da história do torneio, com os Estados Unidos logo atrás com 305. O Brasil, entretanto, nunca faturou um pódio já que praticamente não neva no país.

Confira a agenda do primeiro dia de Olimpíadas de Pequim em 2022.

CURLING ❄️

09:05 – Duplas Misto na Fase de Classificação

22:05 até 03:05 – Duplas Misto na Fase de Classificação

LUGE ❄️

08:30 – Individual Masculino no Treinamento

ESQUI ESTILO LIVRE ⛷️

06:00 – Masculino Moguls nas Classificatórias

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 até 05:40 – Hóquei Feminino na Rodada Preliminar

Onde assistir a programação das Olimpíadas de Inverno?

A Rede Globo é a emissora oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2022. O canal aberto vai transmitir a partir de sexta-feira, dia da abertura do evento, sempre na madrugada, enquanto o SporTV contará com a programação 100% olímpica com programas especiais, quadros e a transmissão dos esportes.

O GloboPlay é a opção online para quem prefere acompanhar por meio da internet. Confira como assistir ao vivo de todas as maneiras a seguir.

Globo

Pela primeira vez, a Globo promete dar visibilidade aos Jogos Olímpicos de Inverno na televisão aberta. A partir da sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, dia da abertura oficial do evento, a emissora carioca vai transmitir sempre de madrugada, a partir da uma da manhã após o Jornal da Globo, os confrontos da competição e os brasileiros.

Os comandantes serão Everaldo Marques e Daniel Pereira, de acordo com as informações do portal Notícias da TV. Além disso, ex-atletas de cada uma das modalidades também vão participar.

SporTV

Para quem prefere acompanhar cada lance dos Jogos Olímpicos ao vivo e de pertinho, o SporTV, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir todos os esportes em seus três canais: o SporTV, SporTV 2 e 3, sempre à noite, madrugada e pela manhã. A transmissão começa na quarta-feira, 2 de fevereiro, com as eliminatórias antes mesmo da abertura.

GloboPlay

O serviço de streaming da emissora também vai disponibilizar aos assinantes o acesso completo aos canais SporTV em qualquer hora. Além disso, o canal Globo está sempre aberto para de forma gratuita. Para assinar, é preciso acessar o site (www.globoplay.globo.com) e, pelo preço de R$19,90 por mês, obter o serviço.

Olympics Channel

Se você não é assinante por assinatura ou até mesmo da plataforma de streaming, então pode acompanhar todos os esportes de inverno através do site oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Através do site oficial (www.olympics.com), é possível acessar os principais links das modalidades e acompanhar, mas com narração internacional, as disputas de graça em qualquer lugar pelo celular, computador, tablets ou televisão.

Leia também

Resultado da luta de Popó e Whindersson: veja quem ganhou