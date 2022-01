Resultado da luta de Popó e Whindersson: veja quem ganhou

Humorista e campeão mundial do boxe entraram no ringue neste domingo, marcando o início da carreira profissional do influencer

Em disputa épica neste domingo, 30 de janeiro de 2022, o tetracampeão Popó, e o humorista Whindersson Nunes, empataram no ringue pela categoria Peso-casado até 75kg no Fight Music Show, em Balneário Camboriú. O duelo contou com muita ação do começo ao fim para os competidores. Confira o resultado da luta de Popó e Whindersson Nunes.

Resultado da luta de Popó e Whindersson hoje

Popó, o tetracampeão brasileiro de boxe, e Whindersson Nunes, humorista de 27 anos, empataram neste domingo, 30 de janeiro, em disputa que marcou a primeira disputa do influenciador como lutador profissional.

A luta contou com oito rounds de dois minutos. Popó foi melhor em todos os rounds, sendo superior ao mostrar extrema rapidez do começo ao fim. No primeiro, o campeão mandou jabs em cima do adversário, marcando o rosto do influenciador que tentou responder em direito, mas sem sucesso.

No segundo round, o atleta foi para cima mais uma vez com cruzados, uppercut e jabs diretos, enquanto Whindersson apenas tentou segurar a pressão. No terceiro, o humorista voltou melhor e chegou a tocar o rosto, enquanto Popó continuou no ringue com golpes precisos.

Na quarta etapa, entretanto, Whind continuou a apertar, mas sequer conseguiu encontrar o adversário na luta, com Popó superior no ringue em todos os momentos. Ao fim do round, Nunes já mostrava o rosto bem machucado.

Depois, no quinto, o tetracampeão acertou duros golpes na costela e na linha da cintura, levando a melhor mais uma vez. Pelo sexto round, Popó acertou golpe de direita no pé da orelha de Whindersson, o que forçou o árbitro a fazer a contagem e conferir a condição com avaliação médica.

No sétimo round, Whindersson tentou nocautear Popó, mas não conseguiu e acabou por tomar golpes na cabeça e abdômen. O juiz, mais uma vez, fez a contagem para o humorista. Nos dois minutos, o atleta fez questão de acertar a linha da cintura com jabs.

Por fim, no último round, Whindersson tentou pressão nos minutos iniciais, mas o tetracampeão novamente mostrou velocidade em sequência de jabs e golpes, optando pela tentativa de nocautear o oponente. Nos últimos segundos, Popó mostrou para que veio e balançou o humorista, que não caiu.

A noite também contou com as vitórias de Marcelo Indomável na categoria peso-meio-médio no MMA contra Pedro Machado, além dos destaques para Esquiva Falcão, pela categoria peso-casado até 85kg no boxe contra Yuri Fernandes, ex-BBB, e Minotauro, astro do boxe medalhista pan-americano.

Confiar a seguir todos os resultados das lutas deste domingo pela ordem em que foram realizadas.

MMA

Pedro Machado “Pedrão” x Marcelo Marques “Indomável” – Vitória de Marcelo Indomável

Mario Coração Valente x Tony Gordillo – Vitória de Mário Coração Valente

Glaico “Nego” França x Marco “Matutu” Túlio – Vitória de Marco Túlio

KICKBOXING

Matheus Aires “Traplaudo” x Higor Merlin – Vitória de Higor Merlin

MMA

Andressa Romero “Gauchinha” x Stephanie Ronda “Rondinha” – Vitória de Gauchinha

BOXE

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes – Vitória de Esquiva Falcão

Rogério Minotauro x Leo Leleco – Vitória de Minotauro

Whindersson x Popó – Empate

Minotauro vence Leleco na categoria Peso-casado

Outro destaque do Fight Music Show foi o retorno de Minotauro, ídolo no MMA e medalhista pan-americano pelo Brasil no boxe, aos ringues. Pela categoria peso-casado até 100kg, o atleta superou Léo Leleco, ex-UFC.

A luta, que contou com oito rounds, foi tensa do começo ao fim entre os dois lendários. Minotauro fez questão de pressionar e dar bons cruzados para cima de Leleco, que logo pareceu cansado e sem responder as invertidas do adversário.

Com o início do terceiro round, Leleco tentou uma sequência de golpes, mas não conseguiu manter o bom nível na disputa. Até o oitavo round, os dois seguiram trocando golpes, jabs e cruzados, com a vitória unanime de Minotauro, com direito ao público gritando o seu nome em comemoração a sua presença.

Minotauro já está aposentado no esporte, mas fez questão de participar do evento. Na carreira, entre 33 lutas, conta com 23 vitórias e 8 nocautes. Hoje, aos 45 anos, Minotauro foca a sua atenção aos negócios voltados ao esporte.

Wesley Safadão se apresenta no Fight Music Show

Enquanto o público aguardava pela luta principal da noite, o cantor Wesley Safadão tomou conta da festa ao se apresentar presencialmente no evento em Balneário Camboriú. Ao som de hits como “Camarote” e “Solteiro de Novo”, o cantor colocou a torcida para dançar, assim como os telespectadores que acompanhavam o evento de suas casas de maneira remota.

No entanto, após se apresentar uma vez, o cantor retornou para o palco do evento para dar mais uma palhinha do seu som para o público presente.

