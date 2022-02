Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação

Confira onde assistir as Olimpíadas de Inverno. Foto: Reprodução / IBSF Federação @IBSFsliding

Onze atletas vão representar o Brasil nas Olimpíadas em Pequim, com abertura marcada para 4 de fevereiro

Depois de grandes emoções em Tóquio, chegou a hora de acompanhar o Brasil nas Olimpíadas de Inverno, com abertura marcada para sexta-feira, 4 de fevereiro, em Pequim, na China, às oito da manhã. A equipe brasileira contará com onze atletas em cinco modalidades, buscando a primeira medalha na competição da neve. Dessa maneira, confira onde assistir as Olimpíadas de Inverno 2022, a programação e mais sobre o time brasileiro.

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno 2022?

Os canais Rede Globo e SporTV vão transmitir ao vivo as disputas na Olimpíadas de Inverno em fevereiro com exclusividade.

A Globo, pela TV aberta, é a única emissora a ter os direitos de transmissão do evento e, por isso, tem total controle de onde e como passar os Jogos. Buscando audiência máxima, o canal vai transmitir sempre na madrugada em todo o Brasil sempre depois do Jornal da Globo, após a meia noite no horário de Brasília.

No entanto, em caso de disputas de atletas brasileiros, a emissora vai transmitir flashes ao vivo durante a programação tanto pela manhã como à noite e madrugada. O narrador Everaldo Marques será o principal responsável nas transmissões, contando também com a participação de Daniel Pereira, segundo o portal Notícias da TV.

O SporTV, entretanto, só está disponível para assinantes da TV paga nos canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, prometendo mais de 160 horas de esportes radicais ao vivo. Os profissionais Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas serão os comandantes do evento pelo canal por assinatura, juntamente com ex-atletas das diversas categorias.

SporTV – SKY: 39 e 439 / OI: 39 / VIVO: 39, 339, 819 e 539 / CLARO: 39 e 539

SporTV 2 – SKY: 38 e 438 / OI: 38 / VIVO: 38, 338, 818 e 538 / CLARO: 38 e 538

SporTV 3 – SKY: 37 e 437 / OI: 37 / VIVO: 37, 337, 817 e 537 / CLARO: 37 e 537

Outra novidade na transmissão é o GloboPlay, serviço de streaming da emissora carioca, que vai retransmitir os Jogos Olímpicos de Inverno somente para os assinantes da plataforma.

É possível adquirir o aplicativo pelo valore de R$19,90 anual, ou planos de até R$42,90 e R$84,90, dependendo do desejo do torcedor, através do site oficial (www.globoplay.globo.com).

Outra opção para acompanhar os Jogos de Inverno em 2022 é o site oficial das Olimpíadas, o Olympics.com. De graça, o portal vai passar os duelos em todas as modalidades para os internautas ao vivo.

Para assistir, basta acessar o endereço, procurar por “Olympic Channel”, descer a página e acompanhar através da programação todos os eventos ao vivo e online.

Qual é o horário das Olimpíadas de Inverno?

Como os Jogos Olímpicos serão realizados em Pequim, na China, as provas serão transmitidas no Brasil sempre pela noite, no horário das dez da noite seguindo até a manhã, pelas onze da manhã.

Isso porque o horário de Pequim está 11 horas à frente do brasileiro. Por exemplo, se a competição de patinação no gelo tem início às dez e meia da noite na China, então ela será transmitida para o Brasil as onze e meia da manhã seguindo o horário de Brasília.

Quando começa as Olimpíadas de Pequim?

A abertura oficial das Olímpiadas de Inverno em Pequim, na China, está marcada para acontecer em 4 de fevereiro, na sexta-feira, às 8 da manhã do horário de Brasília. No entanto, assim como nas Olimpíadas de Tóquio, o evento vai dar início em algumas competições antes mesmo da data oficial.

O curling e o esqui livre, misto, feminino e masculino respectivamente, vão apresentar as eliminatórias na terça e quarta-feira, 2 e 3 de fevereiro, antes mesmo da abertura. Isso acontece porque o calendário das Olimpíadas é extenso e, para contar com o tempo certo, o Comitê Olímpico opta por realizar algumas das provas antes mesmo da abertura.

O encerramento está marcado para domingo, 20 de fevereiro de 2022, além de contar também com o resultado final das categorias esqui cross-country, hóquei no gelo e bobslead.

Quais são as modalidades do Brasil nas Olimpíadas de Inverno?

O Brasil tem 11 atletas competindo nas Olimpíadas de Inverno de Pequim este ano. Mesmo com presença entre as edições, o país nunca ganhou uma medalha de bronze, prata ou ouro. No entanto, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo mostra-se ansiosa e extremamente confiante com os participantes em 2022.

Com cinco categorias, o Brasil vai participar nas seguintes modalidades:

Esqui estilo livre (1 atletas)

Esqui cross-country (3 atletas)

Esqui alpino (1 atletas)

Bobsled (5 atletas)

Skeleton (1 atletas)

No esqui estilo livre, ou moguls, Sabrina Cass é a grande novidade. A jovem de 19 anos é a esperança do Brasil na modalidade. Em 2019, ela venceu o Mundial Juvenil na Itália pelos Estados Unidos. Ela nasceu em New Haven, é filha de mãe brasileira e decidiu começar a defender a bandeira verde e amarela em 2021.

Outro favorito é Nicole Silveira, de 27 anos, no skeleton. Ela ficou em oitavo lugar no evento-teste da pista de Yanqing, em outubro, além de vencer a Copa América em novembro de 2021 e nono na etapa de Altenberg da Copa do Mundo IBSF.

Também aparecem na lista dos convocados para defender o Brasil Manex Silva, Jaqueline Mourão e Bruna Moura pelo esqui cross country e Michel Macedo para o esqui alpino nos esportes de neve.

Já no gelo, estão Edson Bindillati, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino no Bobslead.

