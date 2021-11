Ainda tem ingresso do GP de São Paulo na Fórmula 1? Veja os preços

Após um ano sem receber provas devido à pandemia, o Autódromo de Interlagos realiza neste fim de semana o GP de São Paulo, a 19ª etapa da temporada 2021 na Fórmula 1 com público. Para aqueles que desejam assistir e ouvir o som dos motores, restam somente ingressos para a área VIP do evento. Mas qual o preço? Confira todas as informações a seguir sobre o ingresso do GP de São Paulo em 2021 na Fórmula 1.

Tem ingresso disponível para o GP de São Paulo na Fórmula 1 em 2021?

Sim, ainda tem ingresso do Grande Prêmio de São Palo disponível para o público no site oficial de venda (www.eventim.com.br/f1saopaulo). Porém, todas as áreas da Arquibancada estão esgotadas, o que significa que somente o setor VIP possui tickets à venda neste momento para os torcedores.

O preço é a principal diferença entre os dois setores. A arquibancada variou o seu bilhete entre R$325,00 até R$3.280,00, dependendo da posição. Já o VIP dá acesso a privilégios durante o fim de semana, mas tem valores salgados para o bolso de alguns brasileiros.

Quanto custa um ingresso para Fórmula 1 em Interlagos 2021?

Restam apenas ingressos para a área VIP em Interlagos. Por isso, separamos os preços de todas as praças no setor que estão disponíveis e com acesso neste fim de semana.

Orange Tree Club

O setor se esgotou rapidamente no início da semana com a alta procura. Sob o valor de R$5.300,00, a área oferece vista para a curva Laranjinha, lounge e arquibancada coberta, buffet finger food e open bar, monitores de TV e telão por todos os ambientes mas sem visitas aos boxes da Fórmula 1.

Pit Stop Club

Sob o preço de R$7.500,00, o setor oferece vista privilegiada do grid de largada, boxes e o pódio. Na área, lounge e arquibancadas cobertas são disponibilizados ao público, além de monitores e telões, buffets com menu exclusivo, open bar e sala de entretenimento e games.

Grand Prix Club

O setor do Grand Prix é ainda mais privativo e especial porque oferece ao torcedor uma visão geral da área central do circuito, além de acesso ao sofisticado camartoe VIP lounge. A área também possui menu exclusivo, open bar, monitores e telões e a sala com games e muito entretenimento. Tudo isso sai pela bagatela de R$12.800,00 cada ingresso.

Premium Paddock Club

Se o torcedor busca exclusividade total, o Premium Paddock Club é o escolhido. O site oficial de ingressos não disponibiliza o preço, o que indica um alto valor por cada bilhete. O setor fica entre os boxes das equipes vista privilegiada ao circuito de Interlagos.

Além disso, tem menu exclusivo, open bar e eventos virtuais entre os paddocks. Porém, este ano em especial por causa da pandemia, visitas aos boxes das equipes da Fórmula 1 não serão realizadas.

Onde comprar ingresso da Fórmula 1 2021?

Para comprar é necessário ter o cadastro no Eventim (www.eventim.com.br/f1saopaulo), site de vendas oficial da Fórmula 1 em Interlagos em 2021. Lembre-se de que este é o único portal de vendas que disponibiliza os bilhetes e é assegurado pela organização, qualquer outro não é oficial.

Depois de cadastrado, é necessário selecionar “Áread VIP” no mapa de vendas e escolher através do mapa disponível na direita da tela o setor desejado para a compra, clicar em “Ingressos Disponíveis” e adquirir o produto.