Saiba quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1

Nos bastidores da Fórmula 1, são as esposas e namoradas dos pilotos que roubam a cena enquanto torcem e acompanham os seus companheiros em cada viagem na busca pelo título, um grupo de mulheres independentes, fortes e empreendedoras. Descubra quem são as esposas e namoradas dos principais pilotos da Fórmula 1

Quem é a namorada de Lewis Hamilton?

Muito se especula sobre quem é a namorada de Lewis Hamilton, o sete vezes campeão da Fórmula 1. Porém, o piloto da Mercedes de 36 anos está solteiro e assim deve permanecer já que quer faturar o oitavo título.

O britânico conheceu a cantora do grupo Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, durante o MTV EMA’s em 2007. Daí, começaram a namorar e eram fotografados juntos sempre em eventos e em momentos de família. A diferença de idade também chamava a atenção, com a cantora sendo sete anos mais velha do que o piloto. Os pombinhos ficaram juntos por sete anos até que em 2015 se separaram devido as agendas. Porém, a imprensa britânica especula que o piloto não queria se casar, o que teve grande impacto negativo para a companheira.

Além disso, o piloto também já teve o seu nome vinculado as cantoras Nicki Minaj, Rihanna, Rita Ora e as modelos Danielle Lloyd e Barbara Palvin.

Kelly Piquet é a namorada de Max Verstappen

Kelly Piquet, 32 anos, é filha da modelo holandesa Sylvia Tamsma e do brasileiro tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet. Ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha, mas viveu boa parte entre o sul da França e no Brasil.

Após terminar o ensino médio, ela decidiu ir para Nova York para estudar Relações Públicas. Kelly escreveu uma coluna para a revista brasileira Marie Claire e trabalhou também nas principais agências dos Estados Unidos. Hoje, a filha de Piquet toma conta das redes sociais da Fórmula E, além de ser uma influencer com 483 mil seguidores.

Kelly namorou o piloto russo Daniil Kvyat com quem teve Penelope, filha do casal, em 2019. Já separada, conheceu Verstappen e, em janeiro de 2020, os pombinhos assumiram o relacionamento em um clique no Instagram desejando Feliz Ano Novo aos seguidores sob o belíssimo cenário do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Conheça Charlotte Sine, namorada de Charles Leclerc

A estudantes de arquitetura Charlotte Sine, de 22 anos, conquistou o coração de Charles Leclerc, o monegasco piloto da Ferrari de 24 anos. Os dois se conhecem desde adolescentes já que a família de Charlotte era vizinha da mãe de Leclerc em Monaco. Em dezembro de 2019, oficializaram o namoro com uma série de fotos apaixonadas em Dolomitas, na Itália.

Antes de assurmir Charlotte, o piloto da Ferrari namorou por quatro anos a italiana Giada Gianni que, segundo os tablóides, era amiga da atual de Charles. A italiana chegou a publicar nas redes sociais que o relacionamento entre os dois acabou porque o monegasco queria se dedicar 100% as pistas.

Charlotte fala inglês, italiano e francês, estuda arquitetura e tem a sua própria linha de sapatos, a Sine Creations.

Hoje, a bela acumula 373 mil seguidores no Instagram onde compartilha cliques de sua rotina, viagens, fotos com o namorado e muito conteúdo de moda.

Lance Stroll namora designer de jóias italiana

O piloto da Aston Martin, Lance Stroll de 23 anos, namora a modelo e designer de jóias italiana Sara Pagliaroli, de 26 anos. A dupla assumiu o relacionamento no começo de 2021 e desde então Sara se tornou presente nos paddocks ao redor do mundo para apoiar e assistir de perto o companheiro.

Nas redes sociais, Sara mostra o seu trabalho, a rotina e claro, os momentos mais fofos com Lance para os 160 mil seguidores. Durante a pandemia, a italiana lançou a sua própria linha de jóias, a Blue Lemon Jewels.

Namorada de Esteban Ocon, da Alpine

Com 23 anos, a italiana Elena Berri conquistou o coração do francês Esteban Ocon, piloto de 25 anos da Alpine. Os pombinhos instantameante se apaixonaram, juntos desde 2018.

Em seu Instagram com 54 mil seguidores, Elena se descreve como uma amante da moda, viciada em vida saudável e especialista em criptomoedas. Ela também acompanha o namorado nos paddocks enquanto aproveita para fazer cliques entre os intervalos.

Elena é de Turim, cidade da Itália na Lombardia, e faz aniversário em 13 de agosto de 1998. Atualmente cursa Gestão de Negócios, sendo fluente em espanhol, inglês e francês.

Sebastian Vettel é casado com amiga de infância

A história de Vettel é completamente diferente das citadas anteriormente. O piloto alemão, quatro vezes campeão da Fórmula 1, é casado com a alemã Hanna Prater, ambos de 34 anos.

Verdadeiro conto de fadas, os dois se conhecem desde os tempos de escola. Logo, da amizade nasceu o amor. Em 2019 o casal oficializou a união com o casamento e hoje moram na Suíça em uma grande fazenda com os três filhos.

Hanna, de acordo com o jornal inglês The Sun, é uma ex-estudante de design industrial. Diferente das outras WAG’s, ela permanece fora dos holofotes e não tem redes sociais.

Kimi Räikkönen namora uma ex-aeromoça

Outro piloto da Fórmula 1 que é casado é Kimi Räikkönen. Aos 42 anos, o finlandês da Alfa Romeo tem ao seu lado a ex-aeromoça finlandesa e agora modelo fitness Minttu Räikkönen, de 34 anos.

Segundo tablóides ingleses, foi amor à primeira vista quando os dois se conheceram por amigos em comum. Em 2016, se casaram em uma bela cerimônia para amigos e familiares na Toscana, Itália. O casal tem dois filhos, Robin e uma menina chamada Rianna.

Minttu faz sucesso no Instagram com os seus 261 mil seguidores ao compartilhar diariamente cliques de sua família, rotina e parcerias com marcas de roupa.

Pierre Gasly namora modelo ucraniana

Ao terminar um longo relacionamento no fim de 2020, Pierre Gasly logo encontrou uma nova razão para recomeçar. A modelo ucraniana Katerina Berezhna, de 22 anos, cruzou a vida do francês de 25 anos e desde então é a sua nova paixão. O casal assumiu o romance no começo de 2021 em cliques raros no Instagram.

Katerina divide o seu tempo entre Marbella e Madrid enquanto estuda negócios na IE Business School. Além disso, a bela tem a sua própria linha de joias, a Imerelli Jewelry. Porém, mesmo com uma página no Instagram ativa de 95 mil seguidores, Kate mantém o relacionamento no privado, mostrando raros momentos.

Conheça a namorada de Fernando Alonso

O veterano da Fórmula 1 de 40 anos está sempre muito bem acompanhado de sua namorada Linda Morselli, de 32 anos, em quase todas as corridas da temporada. O casal se conheceu em 2016 e permanecem grudados e apaixonados desde então.

Linda foi uma das 30 finalistas do Miss Itália em 2006, o que lhe rendeu trabalhos na televisão. Ela também é apaixonada por paraquedismo e se autodenomina uma apaixonada por viagens, uma entusiasta de esportes, bem-estar e receitas LowCarb. Nas redes sociais, Linda esbanja simpatia aos 231 mil seguidores que a acompanham diariamente.

Bottas – namoradas dos pilotos da Fórmula 1

A paixão por esportes uniu Valtteri Bottas, 32 anos, e a ciclista australiana Tiffany Cromwell, 33, em 2020 quando se conheceram. Para assumir o compromisso, o finlandês postou uma declaração de amor no Instagram com uma foto ao lado da moça. O post gerou repercussão porque em novembro de 2019 o piloto se separou da ex-mulher Emilia.

Tiffany tem uma página modesta nas redes sociais. Com mais de 130 mil seguidores, ela mostra o seu trabalho diariamente através de lindas fotos de paisagens entre as viagens com a bicicleta. Por todos os lugares que passa, registra o clique para mostrar aos seguidores. Em 2020, em Tóquio, competiu com a equipe da Austrália no ciclismo de estrada, mas parou em 26º lugar.

Quem é a namorada de George Russell?

Mesmo sendo muito discreto com a vida pessoal, os fãs descobriram quem é a namorada de George Russell, piloto da Williams de 23 anos. A britânica Carmen Montero Mundt é a parceira de todas as horas, inclusive para as competições onde pode ser vista acompanhando George entre os paddocks.

Carmen é formada em administração de empresas e finanças pela Universidade de Westminster, segundo o jornal The Sun. O casal foi visto junto publicamente pela primeira vez em 2020 no GP da Toscana. A página de Carmen no Instagram é privada e tem apenas mil seguidores.

Sérgio Perez é casado desde 2018 com Carola Martinez

Sérgio Perez não tem uma namorada e sim uma esposa. O mexicano de 31 anos da Red Bull disse sim para Carola Martínez, 25 anos, em 3 de junho de 2018. Um ano antes, o filho do casal, Sergio Perez Jr, nasceu. Depois, em 2019, deram as boas vindas a filha Carlota. O casal se conheceu em uma discoteca, uma maneira diferente e engraçada de contar aos filhos no futuro.

Com 66 mil seguidores, Carola compartilha cliques de sua família, celebrações em títulos do companheiro e o seu dia a dia. Ela também acompanha o marido em seus compromissos.

Nicholas Latifi tem namorada?

Sim, o piloto canadense-iraniano da Williams de 26 anos tem namorada e está sempre muito bem acompanhado. Sandra Dziwiszek, também de 26 anos, é modelo e advogada.

Ela nasceu na Polônia, mas mudou-se para Londres muito cedo para cursar Direito em Londres. Sandra também já foi uma atleta de salto com vara profissional, mas optou por dedicar-se somente as leis.

Seu perfil privado no Instagram concentra mais de 40 mil seguidores.

Carlos Sainz namora jovem espanhola – namoradas dos pilotos da Fórmula 1

O piloto de 27 anos da Ferrari mantém o relacionamento com a espanhola Isabel Hernaez no privado. Nas redes sociais dos dois é impossível encontrar fotografias do casal, sendo os únicos cliques aqueles feitos em corridas.

Isa, cuja idade não é conhecida, é bacharel em jornalismo mas trabalha neste momento com relações públicas em uma marca de moda espanhola, a Scalpers Company.

Também não se sabe desde quando os pombinhos estão juntos, mas o que se pode notar é o amor e a cumplicidade que os dois compartilham enquanto mostram total apoio no trabalho um do outro. No Instagram, a jovem acumula 66 mil seguidores.

