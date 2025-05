Ainda tem ingressos? Como assistir a Final da Superliga Feminina Vôlei 2025

Partida entre Osasco e Sesi-Bauru será nesta quinta-feira, no Ginásio Ibirapuera

Os ingressos para a grande final da Superliga Feminina de Vôlei 2025 estão oficialmente esgotados. A decisão será disputada nesta quinta-feira, feriado de 1 de maio, a partir das 15h45, entre Osasco e Sesi-Bauru, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Os bilhetes custavam a partir de R$ 100 e como são dois times paulistas, a torcida deve fazer um caldeirão.

Onde assistir à final da Superliga Feminina

Para quem não conseguiu garantir ingresso da final do vôlei, a boa notícia é que a decisão será transmitida ao vivo. O duelo terá cobertura na TV Globo, além dos canais SporTV e da plataforma de streaming Globoplay, a partir das 15h45.

Além disso, as torcidas dos dois times vão poder acompanhar a super decisão na presença de outros torcedores.

O Osasco vai colocar um telão no ginásio José Liberatti, e o Sesi Bauru também vai contar com um telão no Parque Vitória Régia.