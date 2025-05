Final do vôlei Feminino hoje: horário de Osasco x Sesi-Bauru em decisão histórica

Nesta quinta-feira, 1 de maio, acontece a final da Superliga de vôlei feminino, com um disputa histórica entre Osasco x Sesi-Bauru. A decisão é no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 15h45 (de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Onde assistir a final do vôlei Feminino hoje?

A decisão terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Globo, com retransmissão gratuita da Globoplay, SporTV e no streaming Volleyball World.

Na TV aberta, a Globo transmite a decisão entre Sesi-Bauru de graça após o Vale a Pena Ver de Novo, Gustavo Villani como narrador, e comentários de Fabi e Nalbert.

Outra opção é o canal SporTV 2, disponível na TV paga, com presença de Richarlyson, ex-jogador de futebol, e narração de Jader Rocha, com comentários de Marco Freitas e Paula Pequeno.

Maiores campeões da Superliga Feminina

Rio de Janeiro, também conhecido como o Flamengo, é o maior campeão da Superliga de vôlei feminino de todos os tempos. São 12 troféus para o elenco da cidade maravilhosa nos anos de 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 1204/15, 2015/16 e 2016/17.

O Minas é o segundo com dois títulos e o Osasco tem cinco títulos.

Sesc RJ/Flamengo (RJ) – 12 títulos

Minas Tênis Clube (MG) – 6 títulos

Osasco (SP) – 5 títulos

Dentil/Praia Clube (MG) – 2 títulos

Leite Moça (SP) – 3 títulos (nome utilizado nos anos 90, antecessor do Osasco)

Ponte Preta (SP) – 1 título

BCN/Osasco (SP) – 1 título (anterior ao Osasco atual)

Rexona/Ades (RJ) – 1 título (versão anterior do Sesc RJ)

