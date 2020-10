Ajax x Liverpool: saiba como assistir ao jogo da Champions League

Partida acontece nesta quarta-feira (21), às 16h, na Johan Cruijff Arena, pela fase de grupos da competição, com transmissão do canal TNT Brasil

Ajax x Liverpool – A fase de grupos da UEFA Champions League começou. Nesta quarta-feira (21), Ajax e Liverpool se enfrentam pela primeira rodada no grupo D, na Johan Cruijff Arena, às 16h.

De um lado, o atual campeão inglês quer começar a temporada 2020/21 com o pé direito e, assim, quem sabe, chegar em mais uma final.

Contudo, encontra um Ajax que também vem embalado para ser favorito à taça.

Ajax x Liverpool: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal TNT Brasil, às 16h (Horário de Brasília).

Além disso, a plataforma do EI Plus também transmite.

Como estão os times nesta temporada?

O Liverpool ocupa o 3º lugar do Campeonato Inglês, com dez pontos. Dessa forma, são três vitórias, um empate e uma derrota.

No fim de semana, ficou no empate contra o rival Everton, em 2 a 2.

Entretanto, no Campeonato Holandês, o Ajax ocupa o 2º lugar, com doze pontos, contabilizando assim quatro vitórias e uma derrota.

A equipe holandesa venceu o Heerenveen por 5 a 1 no último domingo (18).

Possíveis escalações entre Ajax x Liverpool

Erik ten Hag, técnico do clube anfitrião, está com o time completo, portanto, pretende ir para cima do Liverpool com força máxima.

O brasileiro Antony, ex-São Paulo, deve começar titular, além de Neres, que vem sendo uma peça fundamental no elenco.

Provável Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Antony.

O técnico Klopp tem baixas inegavelmente importantes na equipe e, por isso, terá que fazer difíceis escolhas para montar o time para o duelo.

Allison, goleiro, Thiago Alcantara e Virgil van Dijk estão fora por lesão. Matip não viajou.

Provável Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.

Outros jogos da Champions League nesta quarta

Além de Ajax x Liverpool, estes confrontos também acontecem nesta quarta-feira (21). Dessa forma, saiba onde assistir.

RB Salzburg x Lokomotiv Moscou – 13h55 – Space

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – 13h55 – TNT Brasil

Bayern de Munique x Atlético de Madrid – 16h

Internazionale x Mönchengladbach – 16h – Space

Manchester City x Porto – 16h

Olympiacos x Olympique de Marselha – 16h

Midtjylland x Atalanta – 16h