Sorteio da Champions League 2020/2021: veja como ficaram os grupos

O duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo logo na primeira fase foi o grande destaque do sorteio dos grupos da Champions League 2020/2021. A definição das chaves aconteceu em cerimônia realizada pela Uefa nesta quinta-feira (1).

Como o Barcelona ficou no segundo pote, fora da lista dos cabeças-de-chave, já era esperado então que o time de Lionel Messi fosse sorteado junto com outro gigante na mesma chave. E o sorteio da Champions League definiu a entrada do time catalão no Grupo G, ao lado da Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Atual campeão, o Bayern de Munique foi sorteado no mesmo grupo do Atlético de Madri, de Luís Suárez. Além disso, o Liverpool, campeão inglês, está junto com o Ajax. Já o PSG, de Neymar, terá pela frente o Manchester United. O sorteio da Champions League ainda colocou o Shakhtar Donetsk no grupo do Real Madrid e o Manchester City junto com o Porto.

A fase de grupos da Champions League de 2020/2021 está marcada para começar no dia 20 de outubro. Assim, os quatro times de cada grupo se enfrentam entre si em jogos de ida e volta até o dia 9 de dezembro. No dia 14 de dezembro, então, acontecerá um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final. Finalmente, a grande decisão será em Istambul, no dia 29 de maio de 2021.

No sorteio dos grupos da Champions League 2020/2021, portanto, os 32 times foram divididos em quatro potes. Além dos 26 que se classificaram diretamente, também foram sorteados os seis vencedores das eliminatórias do torneio. Veja então a seguir como ficaram os grupos.

Sorteio da Champions League: como ficaram os grupos

Grupo A

Bayern de Munique

Atlético de Madrid

RB Salzburg

Lokomotiv Moscou

Grupo B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter de Milão

Borussia Mönchengladbach

Grupo C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Olympique de Marselha

Grupo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

Grupo E

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Grupo F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Brugge

Grupo G

Juventus

Barcelona

Dínamo de Kiev

Ferencvaros

Grupo H