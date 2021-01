Apesar de lockdown, futebol é liberado em Belo Horizonte

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou o decreto de “fechamento” da capital de Minas Gerais, liberando apenas o serviços essenciais, devido o aumento de casos de Covid-19. No entanto, a medida que começa a valer na próxima segunda-feira (11), não afetará o futebol no município de Belo Horizonte.

Por que a medida não altera o futebol em Belo Horizonte?

Isso porque, segundo Unaí Tupinambás e Carlos Starling, médicos que integram o comitê de enfrentamento ao coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os protocolos adotados pelos clubes, Federação Mineira de Futebol e CBF possibilitam o prosseguimento das atividades com segurança. Ou seja, Atlético MG, América MG e Cruzeiro continuarão os treinamentos e jogos da Série A e B, normalmente.

No entanto, dentre os três grandes clubes de Minas Gerais, o único que treina na capital é o Cruzeiro. Isso porque a Cidade do Galo fica em Vespasiano, e o CT do Coelho é em Contagem. Já a Toca da Raposa, CT do Cabuloso fica em Belo Horizonte.

A medida não interferiria no dia a dia de atleticanos e americanos. Entretanto, para a realização dos jogos, caso o futebol fosse proibido, as equipes precisariam de uma alternativa sem ser Belo Horizonte. Pois, o Coelho manda seus jogos na Arena Independência, e o Galo para o Mineirão, ou também na casa do América, ambos estádios na capital mineira.

Até então, o clube de Minas Gerais que mais registrou casos de Covid-19, foi o Atlético. A equipe sofreu com um surto da doença no mês de novembro, e no total, 33 pessoas contraíram o vírus – entre atletas e integrantes das comissões técnicas.

Próximos jogos das equipes

Neste final de semana, as Cruzeiro e América retornam a campo pela Série B. No entanto, apenas o Coelho terá seu jogo em Belo Horizonte, já que enfrenta o Vitória no sábado (9), às 19h, na Arena Independência. O Cabuloso joga na sexta (8), contra o Sampaio Corrêa, no Castelão (MA).

Já o Atlético, único mineiro na Série A do futebol nacional, enfrenta o Red Bull Bragantino, mas somente na segunda-feira (12). A equipe joga no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h. Ou seja, o Galo também não jogará sua partida de futebol, em Belo Horizonte.