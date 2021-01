Fortaleza demite Marcelo Chamusca; veja quem assume a equipe

O Fortaleza demitiu o técnico Marcelo Chamusca. O clube encerrou os trabalhos com o treinador logo depois da derrota para o Sport, nesta quarta-feira (6), por 1 a 0, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há seis jogos sem vencer, o Tricolor do Pici ocupa a 15ª colocação na tabela.

Por meio das redes sociais, o clube comunicou o desligamento de Marcelo Chamusca, na manhã desta quinta (7). Treinador encerrou sua terceira passagem pela equipe cearense, mas sem sucesso.

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. O clube agradece ao profissional e sua comissão pelo trabalho desenvolvido. O Tricolor do Pici deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 7, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Campanha de Chamusca no Fortaleza

Marcelo Chamusca foi contratado para substituir o então técnico da equipe, Rogério Ceni, que se transferiu para o Flamengo. Chamusca, que fazia ótimo trabalho na Série B com o Cuiabá, chegou ao Fortaleza no dia 12 de novembro. Além dele, chegaram ao clube o preparador físico, Leão Roger Gouveia, e Caio Autuori, auxiliar técnico. A comissão técnica tinha contrato válido até dezembro de 2021.

No entanto, após menos de dois meses, o Fortaleza demitiu Marcelo Chamusca. Isso porque neste período, a equipe realizou nove jogos, com quatro derrotas, quatro empates, e apenas uma vitória. De 27 pontos disputados, o Leão somou sete, e agora se preocupa com a zona do rebaixamento.

O time somou 31 pontos em 28 rodadas, e hoje, é o 15ª colocado a dois pontos da zona do rebaixamento. No entanto, o Vasco, primeira equipe no Z-4, tem dois jogos a menos que o Tricolor do Pici, caso vença algum desses confrontos, já deixaria o Fortaleza na beira do ‘abismo’.

+ Boca Juniors e Santos empatam sem gols, e confronto fica aberto

Futuro do Fortaleza após demitir Chamusca

O Leão volta a campo neste sábado (9), às 21h, na Arena Castelão, para enfrentar o Grêmio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Marcelo Chamusca, o Fortaleza então deve ter o auxiliar técnico Léo Porto, na beira do gramado. Porto administrará o trabalho dessa sexta-feira (8), e provavelmente comanda a equipe no sábado.