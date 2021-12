Após 1º título, Verstappen alfineta Hamilton: ‘não preciso ser sir’

A temporada da Fórmula 1 acabou, mas as polêmicas envolvendo Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull), campeão em 2021, continuam. Em entrevista para um canal de TV alemão na última segunda-feira, 20/12, o vencedor da temporada aproveitou para alfinetar o britânico, principalmente sobre o título de “Sir” que ganhou da Família Real. Confira trechos da entrevista de Verstappen sobre Hamilton.

Verstappen ironiza título de Sir de Lewis Hamilton

Quem realmente acreditou que a rivalidade entre Verstappen e Hamilton acabaria nas pistas, entendeu errado o que foi a temporada de 2021 na Fórmula 1. Na última segunda, o piloto da Red Bull foi entrevistado pelo programa Sport und Talk aus dem Hangar-7, do canal alemão Servus TV, e tratou de falar sobre o britânico.

Verstappen admitiu que o heptacampeão nunca foi o seu ídolo, além de ironizar o título de Sir que Hamilton recebeu da Família Real do Reino Unido logo após perder o título do Mundial da Fórmula 1.

“Não consigo descrever nosso relacionamento. Francamente, não consigo encontrar uma palavra. Não posso me tornar um Sir na Holanda, mas também não preciso. Eu sou um piloto de corrida. O título de campeão mundial é o suficiente”, disse.

Entretanto, Verstappen tratou de confirmar que mesmo sendo adversários, o respeito ainda prevalece entre os companheiros de pista.

“Com o título há mais paz. Meu sonho sempre foi ganhar o Mundial uma vez. Tudo o que vem a seguir é um bônus. Mas eu quero vencer novamente na primeira corrida. O respeito ainda existe. No final foi bom. Claro que tivemos nossos momentos e talvez estivéssemos com raiva um do outro. Mas também tivemos bons duelos e manobras de ultrapassagem. Portanto, o respeito ainda existe”, amenizou.

Verstappen campeão da Fórmula 1 em 2021

O holandês da Red Bull conquistou o seu primeiro título da Fórmula 1 na temporada de 2021. Depois de uma disputa acirrada onde ponto por ponto foi contado, Verstappen chegou para disputar em Abu Dhabi em todo o vapor diante do heptacampeão Lewis Hamilton, com os dois tendo o mesmo número de pontos.

Lewis Hamilton, da Mercedes, largou na frente e ficou em primeiro lugar durante as 50 voltas, deixando o adversário para trás em todos os momentos. Porém, tudo mudou no finalzinho quando Nicholas Latifi bateue a corrida precisou ser paralisada, com o Safety Car entrando na pista. Neste momento, a Red Bull aproveitou para trocar os pneus de Verstappen enquanto Hamilton seguiu.

Na última volta, com o Safety Car deixando o circuito, Verstappen fez a ultrapassagem sobre Hamilton que o levou a conquistar o título da Fórmula 1 em 2021.

